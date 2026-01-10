Το Doomsday Plane απογειώθηκε και πυροδότησε σενάρια πυρηνικού ολέθρου: Τι μπορεί να σημαίνει η πτήση του «Αεροπλάνου της Αποκάλυψης», βίντεο

Το Boeing E-4B Nightwatch, γνωστό διεθνώς ως «Doomsday Plane», σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ως καταφύγιο επιβίωσης της αμερικανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης