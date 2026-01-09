Κομισιόν για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Δημιουργούμε μια κοινή αγορά 700 εκατ. ανθρώπων, τα οφέλη για τους αγρότες - Στις 17 Ιανουαρίου οι υπογραφές

Η Επιτροπή θα συντονιστεί τώρα με τους εταίρους μας στη Mercosur για να οργανώσει την τελετή υπογραφής το συντομότερο δυνατό, δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν

Κομισιόν.



Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Πάμπλο Κίρνο, οι υπογραφές θα πέσουν στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη.



Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάνει λόγο για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς 700 εκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία θα «ανοίξει» μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές. Παράλληλα, επισημαίνει πως η συμφωνία θα ωφελήσει και τους αγρότες, παρουσιάζοντας νέες ευκαιρίες, με πιθανή αύξηση 50% στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και προστασία των υψηλής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων τροφίμων και ποτών της ΕΕ από απομιμήσεις.









Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur.



Χαιρετίζουμε επίσης την ταχεία απόφαση του Συμβουλίου να ενισχύσει περαιτέρω στοιχεία του Κανονισμού Διασφάλισης της Mercosur.



Κλείσιμο







Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα στη γεωστρατηγική σημασία αυτής της συμφωνίας για την παγκόσμια θέση της Ευρώπης. Θα εδραιώσει την εμπορική και πολιτική μας παρουσία στη Λατινική Αμερική και θα παράσχει μια πλατφόρμα βασισμένη σε κανόνες και εμπιστοσύνη για να βοηθήσει στην πλοήγηση στο σημερινό ταραχώδες γεωπολιτικό τοπίο.



Την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης να εγκρίνει την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur , μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, χαιρέτησε ηΣύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής,οι υπογραφές θα πέσουν στιςΣτη δήλωσή της, η πρόεδρος της Επιτροπής, κάνει λόγο για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς 700 εκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία θα «ανοίξει» μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές. Παράλληλα, επισημαίνει πως η συμφωνία θα ωφελήσει και τους αγρότες, παρουσιάζοντας νέες ευκαιρίες, με πιθανή αύξηση 50% στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και προστασία των υψηλής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων τροφίμων και ποτών της ΕΕ από απομιμήσεις.Αναλυτικά, η δήλωση της προέδρου της Κομισιόν:Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur.Χαιρετίζουμε επίσης την ταχεία απόφαση του Συμβουλίου να ενισχύσει περαιτέρω στοιχεία του Κανονισμού Διασφάλισης της Mercosur.Η Επιτροπή θα συντονιστεί τώρα με τους εταίρους μας στη Mercosur για να οργανώσει την τελετή υπογραφής το συντομότερο δυνατό.Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα στη γεωστρατηγική σημασία αυτής της συμφωνίας για την παγκόσμια θέση της Ευρώπης. Θα εδραιώσει την εμπορική και πολιτική μας παρουσία στη Λατινική Αμερική και θα παράσχει μια πλατφόρμα βασισμένη σε κανόνες και εμπιστοσύνη για να βοηθήσει στην πλοήγηση στο σημερινό ταραχώδες γεωπολιτικό τοπίο.

Η συμφωνία αυτή παρέχει επίσης μια ισχυρή ώθηση στη στρατηγική διαφοροποίησης του εμπορίου της ΕΕ με ομοϊδεάτες εμπορικούς εταίρους. Επιτρέποντας στις εταιρείες της ΕΕ να εξοικονομούν περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγικούς δασμούς ετησίως, θα αυξήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας. Θα ενισχύσει επίσης την οικονομική μας ασφάλεια διασφαλίζοντας και διαφοροποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού μας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών. Θα δημιουργήσει τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ανοίγοντας ευκαιρίες εξαγωγών αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ όχι μόνο για τις 30.000 επιχειρήσεις που ήδη εξάγουν στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής, αλλά και για τις πολλές εταιρείες για τις οποίες η συμφωνία θα προσφέρει τη δυνατότητα νέων εξαγωγών, υποστηρίζοντας έτσι εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας.



Για τους αγρότες της ΕΕ, η συμφωνία παρουσιάζει νέες ευκαιρίες, με πιθανή αύξηση 50% στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς την περιοχή, και προστασία των υψηλής ποιότητας παραδοσιακών (ΓΕ) προϊόντων τροφίμων και ποτών της ΕΕ από απομιμήσεις.



Απαντώντας στις ανησυχίες των αγροτών της ΕΕ και των κρατών μελών, η συμφωνία παρέχει επίσης ένα πρωτοφανές σύνολο μέτρων για την προστασία των ευαίσθητων αγροδιατροφικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων:



• πολύ περιορισμένων ποσοστώσεων εισαγωγής σε ευαίσθητα προϊόντα, που θα εφαρμόζονται σταδιακά.

• των ισχυρότερων ποτέ εγγυήσεων έναντι οποιασδήποτε αύξησης των εισαγωγών που προκαλεί ζημία στους παραγωγούς της ΕΕ.



Παράλληλα, η Επιτροπή έχει θεσπίσει μια σειρά μέτρων για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των αγροτών στην παγκόσμια σκηνή:



• ενισχυμένων ελέγχων και ελέγχων εισαγωγών για τη διασφάλιση της αυστηρής και αποτελεσματικής εφαρμογής των προτύπων υγείας και ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ.

• συγκεκριμένη δέσμευση για την επίτευξη της ευθυγράμμισης των προτύπων παραγωγής.

• όλα υποστηριζόμενα από ένα δίχτυ ασφαλείας 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.



Στα πρακτικά



• Η εταιρική σχέση ΕΕ-Mercosur θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο του δικτύου ομοϊδεατών και αξιόπιστων εταίρων της ΕΕ. Η ΕΕ και η Λατινική Αμερική μοιράζονται βαθιούς πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς και τηρούν τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου.

• Η συμφωνία με τις χώρες της Mercosur θα ενισχύσει τις οικονομικές, διπλωματικές και γεωπολιτικές μας σχέσεις και θα επιτρέψει τη δημιουργία της μεγαλύτερης εμπορικής ζώνης στον κόσμο. Είναι μια συμφωνία τεράστιας σημασίας, ειδικά στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο.

• Θα μειώσει τους δασμούς της Mercosur για τις εταιρείες της ΕΕ, υποστηρίζοντας μια εκτιμώμενη αύξηση 39% στις ετήσιες εξαγωγές προς τη Mercosur (περίπου 49 δισεκατομμύρια ευρώ).

• Η Επιτροπή διασφάλισε ότι πρόκειται για μια ισορροπημένη συμφωνία και ότι όλες οι ανησυχίες της ΕΕ αντιμετωπίστηκαν πλήρως, ιδίως προτείνοντας πρόσθετα μέτρα και εργαλεία για την παροχή εγγυήσεων για τους ευαίσθητους αγροδιατροφικούς τομείς της ΕΕ.

• Από την ολοκλήρωση των πολιτικών διαπραγματεύσεων με τη Mercosur τον Δεκέμβριο του 2024, η Επιτροπή έχει συνεργαστεί εντατικά με τους Ευρωπαίους αγρότες, τους καταναλωτές, τα κράτη μέλη και τους ευρωβουλευτές και έχει ενεργήσει αποφασιστικά ανταποκρινόμενη σε όλα τα αιτήματα προκειμένου να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των αγροτών της ΕΕ:



- Ισχυρές, νομικά δεσμευτικές διασφαλίσεις για την προστασία των ευαίσθητων ευρωπαϊκών προϊόντων από οποιαδήποτε επιβλαβή αύξηση των εισαγωγών από τη Mercosur.

- Ενισχυμένοι έλεγχοι στα τρόφιμα, τα ζωικά και φυτικά προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ – αυξάνοντας τον αριθμό των ελέγχων και των ελέγχων σε τρίτες χώρες και ενισχύοντας τους ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ. Αυτή η πρωτοβουλία θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ ότι τα τρόφιμα που εισάγονται στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι επαρκώς ασφαλή και υγιεινά, υποστηρίζοντας παράλληλα την επισιτιστική ασφάλεια.

- Στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ, η πρόταση για ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας (6,3 δισεκατομμύρια ευρώ) για την υποστήριξη των

αγροτών στην απίθανη περίπτωση που η συμφωνία έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αγροτικές αγορές της ΕΕ.