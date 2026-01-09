Οι συνέπειες της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τη Mercosur για την Ελλάδα και τους καταναλωτές

Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών

Οι εγγυήσεις της Κομισιόν για την προστασία των Ευρωπαίων γεωργών και κτηνοτρόφων

Μέτρα για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων από πιθανές αθρόες εισαγωγές

Καλαμάτα ελαιόλαδοΚεφαλογραβιέραΚολυμβάρι Χανίων Κρήτης ελαιόλαδοΚονσερβολιά ΑμφίσσηςΚορινθιακή Σταφίδα ΒοστίτσαΚρόκος ΚοζάνηςΛυγουριό Ασκληπιείου ελαιόλαδοΜανούριΜαστίχα ΧίουΣητεία Λασιθίου Κρήτης ελαιόλαδοΦέταΑμύνταιο κρασίΜαντινεία κρασίΝάουσα κρασίΝεμέακρασίΡετσίνα ΑττικήςΣάμος κρασίΣαντορίνη κρασίΤσίπουροΌπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν,Αυτή η προστασία συμβάλλει στην αύξηση της διακριτότητας αυτών των προϊόντων κάτι που, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα συμβάλει στην πώληση περισσότερων ελληνικών προϊόντων και σε πιο ακριβές τιμές, καθώς η τιμή πώλησης των προϊόντων που προστατεύονται από Γεωγραφική Ένδειξη είναι μεταξύ 2 και 3 φορές υψηλότερη από αυτή των κανονικών προϊόντων.Όπως υποστηρίζει η Κομισιόν, δεν θα υπάρχουν εκπτώσεις όσον αφορά στην, καθώς οι έλεγχοι εισαγωγών για την υγεία των ζώων και των φυτών και την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ περιλαμβάνουν:- Ελέγχους και έγκριση των επίσημων συστημάτων των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν εξαγωγές στην ΕΕ.- Έλεγχο εγγράφων, ταυτότητας (σήματα αναγνώρισης εμπορευμάτων, σφραγίδες και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για το προϊόν ή τη συσκευασία) και φυσικοί έλεγχοι (λήψη δείγματος του προϊόντος για την ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών ή παράνομων μολυσματικών ουσιών, έλεγχοι των μέσων μεταφοράς και της καταλληλότητας των μεταφερόμενων ζώων) που διενεργούνται στα σύνορα της ΕΕ από τις εθνικές αρχές.- Το κρέας που εισάγεται στην ΕΕ πρέπει να προέρχεται από ζώα που θανατώθηκαν υπό συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων ισοδύναμες με εκείνες της ΕΕ.- Δειγματοληψία προϊόντων που ήδη πωλούνται στην αγορά της ΕΕ (προερχόμενα από την ΕΕ ή εισαγόμενα, ενώ οι χώρες της Mercosur θα πρέπει να πιστοποιούν ότι τα αυγά που παράγουν και εξάγουν στην ΕΕ τηρούν τους κανόνες της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ωοτόκων ζώων.Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πλαίσιο για την, με προτεινόμενες δικλείδες ασφαλείας που θα υλοποιούν τις εγγυήσεις που παρέχονται στους αγρότες της ΕΕ βάσει της νομικής πρότασης στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur.Στην πράξη, οι εγγυήσεις που παρουσίασε η Κομισιόν, παρέχουν - σύμφωνα με το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ - έναπέρα από την προσεκτικά βαθμονομημένη σταδιακή εφαρμογή στοχευμένων ποσοστώσεων που έχουν συμφωνηθεί με τη Mercosur για εισαγωγές σε ευαίσθητους τομείς.«Στην απίθανη περίπτωση απρόβλεπτης και επιβλαβούς αύξησης των εισαγωγών από τη Mercosur ή αδικαιολόγητης μείωσης των τιμών για τους παραγωγούς της ΕΕ, θα τεθούν σε εφαρμογή ταχείες και αποτελεσματικές προστασίες», ανέφερε η Επιτροπή, τονίζοντας παράλληλα, ότι «η πρόταση καθορίζει διαδικασίες για την εγγύηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής διμερών μέτρων διασφάλισης για τα γεωργικά προϊόντα».Παράλληλα, η πρόταση της Επιτροπής, περιλαμβάνει επίσης ειδικές διατάξεις όσον αφορά ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι, το μέλι, τα αυγά, το σκόρδο, η αιθανόλη και η ζάχαρη.Την ίδια στιγμή η Επιτροπή θα παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις της αγοράς όσον αφορά τιςΜε βάση αυτά τα αποτελέσματα, η Επιτροπή θα αποστέλλειΑυτή η τακτική και λεπτομερής παρακολούθηση θα επιτρέψει τονΟι εν λόγω εκθέσεις θα καλύπτουν την αγορά της Ένωσης και, εάν είναι απαραίτητο, θα καλύπτουν, επίσης, την ειδική κατάσταση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.Η Επιτροπή θα εξετάζει, κατά προτεραιότητα, περιπτώσεις όπου υπάρχει απότομη αύξηση των εισαγωγών ή μείωση των εγχώριων τιμών που συγκεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.Κατά κανόνα, η Κομισιόν θα κινήσει έρευνα εάν οι τιμές εισαγωγής από τη Mercosur είναι τουλάχιστον 5% χαμηλότερες από τις τιμές των ίδιων ή ανταγωνιστικών προϊόντων της ΕΕ και υπάρχει α)ή β)Εάν η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σοβαρή ζημία (ή απειλή σοβαρής ζημίας), η ΕΕ θα μπορούσε προσωρινά να αποσύρει τις δασμολογικές προτιμήσεις για προϊόντα που προκαλούν ζημία.