Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Δαμασκό: Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τη Συρία

ΚΟΣΜΟΣ
Στο επίκεντρο της συνάντησης της προέδρου της Κομισιόν με τον αλ Σαράα η ανοικοδόμηση και η ανάκαμψη της Συρίας

Η Ευρώπη θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, υποσχέθηκε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντησή της με τον ηγέτη της Συρίας Άχμαντ αλ Σαράα στη Δαμασκό.

«Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιν στο Χ.

Η φον ντερ Λάιεν συνοδεύεται κατά την επίσκεψή της από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Είναι η πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέβη στη Συρία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον Σαράα στα τέλη του 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας καθώς και «ανθρωπιστικές υποθέσεις και ζητήματα ασύλου στην Ευρώπη», σύμφωνα με τη συριακή προεδρία.


Ευαίσθητη μετάβαση


Η Συρία βρίσκεται σε διαδικασία ευαίσθητης μετάβασης μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον συνασπισμό ισλαμιστών, μετά από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε στις 20 Μαΐου όλες τις οικονομικές κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Συρία υπό το καθεστώς Άσαντ. Ήδη, αρκετοί Επίτροποι έχουν μεταβεί στη Δαμασκό, ανακοινώνοντας διαφορετικά προγράμματα βοήθειας.

Τον Μάρτιο του 2025 η ΕΕ δεσμεύθηκε να παράσχει 2,5 δισ. ευρώ στη Συρία σε διάστημα δύο ετών. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά πως η ανοικοδόμηση της Συρίας μπορεί να κοστίσει ώς 216 δισ. δολάρια.

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πραγματοποιούν περιοδεία στην περιοχή και επισκέφθηκαν χθες, Πέμπτη, την Ιορδανία ενώ αναμένονται αργότερα σήμερα στον Λίβανο.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συναντήσεις τους στο Αμάν, η ΕΕ και η Ιορδανία υποσχέθηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται «προκειμένου να υποστηρίξουν μιαν ειρηνική και συμπεριληπτική μετάβαση» στη Συρία.
