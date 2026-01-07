Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα

H διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες δέχεται επίθεση είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μιλώντας στη Λευκωσία σε εκδήλωση για την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο