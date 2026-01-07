Το δόγμα Τραμπ σε εφαρμογή στη Βενεζουέλα: Με παράδοση 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ξεκινά η «συνεργασία» της χώρας
Βενεζουέλα Πετρέλαιο Ντόναλντ Τραμπ Νικολάς Μαδούρο Ντέλσι Ροντρίγκες Γροιλανδία

Το δόγμα Τραμπ σε εφαρμογή στη Βενεζουέλα: Με παράδοση 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ξεκινά η «συνεργασία» της χώρας

Το πετρέλαιο, το οποίο θα μεταφερθεί απευθείας στις προβλήτες εκφόρτωσης των ΗΠΑ, θα πουληθεί στην τιμή αγοράς και τα χρήματα που θα προέλθουν θα ελέγχονται από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο

Το δόγμα Τραμπ σε εφαρμογή στη Βενεζουέλα: Με παράδοση 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ξεκινά η «συνεργασία» της χώρας
Γιώργος Καραγιάννης
18 ΣΧΟΛΙΑ
Για τα… πετρέλαια τα κάνει όλα ο Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα και δεν το κρύβει. Πριν πετεινός λαλήσαι από τη σύλληψη του -εκπιπτόντος, πλέον- προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες και καθώς όλος ο «κουρνιαχτός» που έχει σηκωθεί από τις απειλές Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας καλύπτει τα… πάντα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε σαφές τι εννοούσε όταν έλεγε ότι η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, πρέπει να «συνεργαστεί». Η προσωρινή κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκεζ θα «παραδώσει μεταξύ 30 και 50 εκατομμύρια βαρέλια υψηλής ποιότητας» πετρελαίου στις ΗΠΑ.



Το πετρέλαιο, το οποίο θα αντληθεί από πλοία αποθήκευσης καυσίμων και θα μεταφερθεί απευθείας στις προβλήτες εκφόρτωσης των ΗΠΑ, θα πουληθεί στην τιμή αγοράς και τα χρήματα που θα προέλθουν από αυτή την πώληση, θα ελέγχονται από τον ίδιο τον Τραμπ «για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ. Άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται σε αμερικανικά ΜΜΕ, στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών αναμένεται να περάσουν την πόρτα του Λευκού Οίκου από την Πέμπτη, για να συζητήσουν επενδύσεις στη Βενεζουέλα.  



Όπως είναι γνωστό, η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και έχει τη δύναμη να ελέγξει την παγκόσμια αγορά του «μαύρου χρυσού». Τον περασμένο μήνα, στα πλαίσια των κυρώσεων που έχουν επιβάλλει στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ εμπόδισαν πετρελαιοφόρα πλοία να εγκαταλείψουν τη χώρα και κατάσχεσαν αρκετά τάνκερ σε διεθνή ύδατα. Εάν αυτός ο αποκλεισμός των εξαγωγών πετρελαίου συνεχιστεί από τις ΗΠΑ, τότε η χώρα θα πρέπει να προετοιμάζεται για οικονομική κατάρρευση. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι τα πετρελαιοφόρα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αμερικανικών κυρώσεων θα συνεχίσουν να απαγορεύεται να φεύγουν ή να εισέρχονται στη Βενεζουέλα έως ότου η κυβέρνηση ανοίξει την πετρελαϊκή της βιομηχανία στις ξένες επενδύσεις.  

Κλείσιμο


Την ίδια ώρα, ένα πλήθος υποστηρικτών του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο, διαδήλωσε στους δρόμους του Καράκας την Τρίτη, απαιτώντας την αποφυλάκισή του από τους Αμερικανούς, ενώ η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, κατέστησε σαφές ότι το καθεστώς που έθεσε σε ισχύ παρέμεινε στην εξουσία.

Η Ρόντριγκεζ πάντως, αν και… συνεργάζεται, όπως το έθεσε ο Τραμπ, επιμένει να λέει οτι «η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διοικεί τη χώρα μας», διαψεύδοντας τον Αμερικανό πρόεδρο: «Κανείς άλλος. Δεν υπάρχει εξωτερικός παράγοντας που να κυβερνά τη Βενεζουέλα». Ανταποκρίσεις από τη χώρα δείχνουν να επιβεβαιώνουν την Ροντρίγκεζ, καθώς τα λεγόμενα colectivos, ή ένοπλες κυβερνητικές πολιτοφυλακές, έχουν βγει στους δρόμους του Καράκας τις τελευταίες ημέρες, και ορισμένοι πολίτες είπαν ότι ανέκριναν ανθρώπους και έψαχναν τα τηλέφωνά τους για σημάδια υποστήριξης των αμερικανικών επιθέσεων.

Η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας συμφώνησαν να παραδώσουν 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται εν μέσω ενδείξεων εντατικοποίησης της καταστολής των πολιτών από τους ίδιους αξιωματούχους.

Βενεζουελάνοι στη χώρα έχουν αναφερθεί ότι ένοπλες κυβερνητικές δυνάμεις ανακρίνουν άτομα σε σημεία ελέγχου και κατάσχουν κινητά τηλέφωνα για να αναζητήσουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τη σύλληψη του Nicolás Maduro. Η κυβέρνηση επίσης συνέλαβε προσωρινά τουλάχιστον 14 δημοσιογράφους.

 Σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία τώρα, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν την Τρίτη στην άποψη του κ. Τραμπ ότι η δύναμη δίνει το δικαίωμα. «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της», δήλωσαν οι ηγέτες σε κοινή ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, αλλά και της Γροιλανδίας ζητούν επειγόντως συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο.  

 Πάντως ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, δήλωσε ότι είναι «πολύ σοβαρός» όσον αφορά την προσάρτηση της Γροιλανδίας. Οι απειλές απέκτησαν νέο βάρος μετά την πρόσφατη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Εάν πραγματοποιηθεί, η προσάρτηση θα αποτελέσει ένα αξιοσημείωτο γεγονός, καθώς μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα εισβάλλει σε άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ενεργοποιώντας θεωρητικά τη συμφωνία συλλογικής άμυνας του άρθρου 5.

Από τα ενδιαφέροντα και το γεγονός ότι ο Τραμπ έγινε έξαλλος με τον Μαδούρο και «επιτάχυνε» τις διαδικασίες σύλληψής του, από έναν χορό στον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος θεώρησε ότι ο Μαδούρο τον κορόιδευε. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλη την ταπείνωσή του, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει μια νέα κατηγορία: ότι αντιγράφει τις χορευτικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον ανατραπέντα ηγέτη της Βενεζουέλας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών, ότι μιμείται τις χαρακτηριστικές κινήσεις του με τα ισχία και τα άκαμπτα χέρια. «Ανεβαίνει στη σκηνή και προσπαθεί να μιμηθεί λίγο τον χορό μου», ανέφερε ο Τραμπ, μιλώντας σε συγκέντρωση των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον.
Γιώργος Καραγιάννης
18 ΣΧΟΛΙΑ

