Το δόγμα Τραμπ σε εφαρμογή στη Βενεζουέλα: Με παράδοση 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ξεκινά η «συνεργασία» της χώρας

Το πετρέλαιο, το οποίο θα μεταφερθεί απευθείας στις προβλήτες εκφόρτωσης των ΗΠΑ, θα πουληθεί στην τιμή αγοράς και τα χρήματα που θα προέλθουν θα ελέγχονται από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο