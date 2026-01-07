Το δόγμα Τραμπ σε εφαρμογή στη Βενεζουέλα: Με παράδοση 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ξεκινά η «συνεργασία» της χώρας
Το πετρέλαιο, το οποίο θα μεταφερθεί απευθείας στις προβλήτες εκφόρτωσης των ΗΠΑ, θα πουληθεί στην τιμή αγοράς και τα χρήματα που θα προέλθουν θα ελέγχονται από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο
🚨 President Donald J. Trump announces Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. pic.twitter.com/08qI7MvCpk— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026
Το πετρέλαιο, το οποίο θα αντληθεί από πλοία αποθήκευσης καυσίμων και θα μεταφερθεί απευθείας στις προβλήτες εκφόρτωσης των ΗΠΑ, θα πουληθεί στην τιμή αγοράς και τα χρήματα που θα προέλθουν από αυτή την πώληση, θα ελέγχονται από τον ίδιο τον Τραμπ «για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ. Άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται σε αμερικανικά ΜΜΕ, στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών αναμένεται να περάσουν την πόρτα του Λευκού Οίκου από την Πέμπτη, για να συζητήσουν επενδύσεις στη Βενεζουέλα.
Thousands of Venezuelans took part in a march in Caracas on Tuesday demanding the immediate release of President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, who have been abducted by the US last weekend.— TRT World (@trtworld) January 7, 2026
The protest was led in part by Venezuela’s Interior Minister Diosdado… pic.twitter.com/9ECQUu6NIk
Όπως είναι γνωστό, η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και έχει τη δύναμη να ελέγξει την παγκόσμια αγορά του «μαύρου χρυσού». Τον περασμένο μήνα, στα πλαίσια των κυρώσεων που έχουν επιβάλλει στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ εμπόδισαν πετρελαιοφόρα πλοία να εγκαταλείψουν τη χώρα και κατάσχεσαν αρκετά τάνκερ σε διεθνή ύδατα. Εάν αυτός ο αποκλεισμός των εξαγωγών πετρελαίου συνεχιστεί από τις ΗΠΑ, τότε η χώρα θα πρέπει να προετοιμάζεται για οικονομική κατάρρευση. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι τα πετρελαιοφόρα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αμερικανικών κυρώσεων θα συνεχίσουν να απαγορεύεται να φεύγουν ή να εισέρχονται στη Βενεζουέλα έως ότου η κυβέρνηση ανοίξει την πετρελαϊκή της βιομηχανία στις ξένες επενδύσεις.
"Venezuelan's don't feel safe to leave."— Sky News (@SkyNews) January 6, 2026
Journalist Rosali Hernandez says there was a complex situation on the border of Venezuela, as people in the country don't feel safe https://t.co/5MpePzQTlm
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/jSXQnU8VGk
Την ίδια ώρα, ένα πλήθος υποστηρικτών του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο, διαδήλωσε στους δρόμους του Καράκας την Τρίτη, απαιτώντας την αποφυλάκισή του από τους Αμερικανούς, ενώ η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, κατέστησε σαφές ότι το καθεστώς που έθεσε σε ισχύ παρέμεινε στην εξουσία.
Η Ρόντριγκεζ πάντως, αν και… συνεργάζεται, όπως το έθεσε ο Τραμπ, επιμένει να λέει οτι «η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διοικεί τη χώρα μας», διαψεύδοντας τον Αμερικανό πρόεδρο: «Κανείς άλλος. Δεν υπάρχει εξωτερικός παράγοντας που να κυβερνά τη Βενεζουέλα». Ανταποκρίσεις από τη χώρα δείχνουν να επιβεβαιώνουν την Ροντρίγκεζ, καθώς τα λεγόμενα colectivos, ή ένοπλες κυβερνητικές πολιτοφυλακές, έχουν βγει στους δρόμους του Καράκας τις τελευταίες ημέρες, και ορισμένοι πολίτες είπαν ότι ανέκριναν ανθρώπους και έψαχναν τα τηλέφωνά τους για σημάδια υποστήριξης των αμερικανικών επιθέσεων.
Η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας συμφώνησαν να παραδώσουν 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται εν μέσω ενδείξεων εντατικοποίησης της καταστολής των πολιτών από τους ίδιους αξιωματούχους.
Σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία τώρα, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν την Τρίτη στην άποψη του κ. Τραμπ ότι η δύναμη δίνει το δικαίωμα. «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της», δήλωσαν οι ηγέτες σε κοινή ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, αλλά και της Γροιλανδίας ζητούν επειγόντως συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο.
Πάντως ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, δήλωσε ότι είναι «πολύ σοβαρός» όσον αφορά την προσάρτηση της Γροιλανδίας. Οι απειλές απέκτησαν νέο βάρος μετά την πρόσφατη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Εάν πραγματοποιηθεί, η προσάρτηση θα αποτελέσει ένα αξιοσημείωτο γεγονός, καθώς μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα εισβάλλει σε άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ενεργοποιώντας θεωρητικά τη συμφωνία συλλογικής άμυνας του άρθρου 5.
Από τα ενδιαφέροντα και το γεγονός ότι ο Τραμπ έγινε έξαλλος με τον Μαδούρο και «επιτάχυνε» τις διαδικασίες σύλληψής του, από έναν χορό στον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος θεώρησε ότι ο Μαδούρο τον κορόιδευε. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλη την ταπείνωσή του, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει μια νέα κατηγορία: ότι αντιγράφει τις χορευτικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον ανατραπέντα ηγέτη της Βενεζουέλας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών, ότι μιμείται τις χαρακτηριστικές κινήσεις του με τα ισχία και τα άκαμπτα χέρια. «Ανεβαίνει στη σκηνή και προσπαθεί να μιμηθεί λίγο τον χορό μου», ανέφερε ο Τραμπ, μιλώντας σε συγκέντρωση των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον.
