Πάπας Λέων ΙΔ': Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα
Πάπας Λέων ΙΔ' Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο ΗΠΑ

Πάπας Λέων ΙΔ': Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα

«Η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος», δήλωσε ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας

Πάπας Λέων ΙΔ': Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα
«Να διασφαλιστεί η κυριαρχία της χώρας» ζήτησε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από μέλη της Delta Force και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας τόνισε πως «η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει στην υπέρβαση της βίας και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης».

Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε τη Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
