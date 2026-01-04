Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Πάπας Λέων ΙΔ': Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα
Πάπας Λέων ΙΔ': Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα
«Η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος», δήλωσε ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας
«Να διασφαλιστεί η κυριαρχία της χώρας» ζήτησε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από μέλη της Delta Force και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ.
Επιπλέον, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας τόνισε πως «η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει στην υπέρβαση της βίας και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης».
Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε τη Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Επιπλέον, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας τόνισε πως «η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει στην υπέρβαση της βίας και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης».
Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε τη Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα