Ζελένσκι: Αν η Ρωσία οδηγήσει σε αποτυχία τη διπλωματία θα πρέπει να συνεχίσουμε να αμυνόμαστε

Αν οι εταίροι μας δεν αναγκάσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο, θα υπάρξει ένας άλλος δρόμος: Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος