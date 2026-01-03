«Δεν είναι για τα ναρκωτικά, γίνεται για το πετρέλαιο»: Επίθεση βουλευτή των Δημοκρατικών κατά του Τραμπ για τη σύλληψη Μαδούρο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ σε ανάρτησή της στο Χ αναφέρει ότι όλα έγιναν για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και για να αλλάξει το καθεστώς

Θέση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα πήρε η βουλευτής των Δημοκρατικών, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, κάνοντας επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «αντιπερισπασμό».

Σε ανάρτησή της, η πολιτικός και ακτιβίστρια έγραψε:

«Δεν έγινε για τα ναρκωτικά. Αν αυτός ήταν ο λόγος, ο Τραμο δεν θα είχε δώσε χάρη σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο. Γίνεται για το πετρέλαιο και την αλλαγή του καθεστώτος. Και χρειάζονται μια δίκη τώρα για να παραστήσουν ότι δεν είναι έτσι. Ειδικά σαν αντιπερισπασμό από την υπόθεση Επστάιν και τα πολύ υψηλά κόστη για την υγεία».


