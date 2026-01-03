Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
«Δεν είναι για τα ναρκωτικά, γίνεται για το πετρέλαιο»: Επίθεση βουλευτή των Δημοκρατικών κατά του Τραμπ για τη σύλληψη Μαδούρο
Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ σε ανάρτησή της στο Χ αναφέρει ότι όλα έγιναν για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και για να αλλάξει το καθεστώς
Θέση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα πήρε η βουλευτής των Δημοκρατικών, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, κάνοντας επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «αντιπερισπασμό».
Σε ανάρτησή της, η πολιτικός και ακτιβίστρια έγραψε:
«Δεν έγινε για τα ναρκωτικά. Αν αυτός ήταν ο λόγος, ο Τραμο δεν θα είχε δώσε χάρη σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο. Γίνεται για το πετρέλαιο και την αλλαγή του καθεστώτος. Και χρειάζονται μια δίκη τώρα για να παραστήσουν ότι δεν είναι έτσι. Ειδικά σαν αντιπερισπασμό από την υπόθεση Επστάιν και τα πολύ υψηλά κόστη για την υγεία».
It’s not about drugs. If it was, Trump wouldn’t have pardoned one of the largest narco traffickers in the world last month.— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 3, 2026
It’s about oil and regime change.
And they need a trial now to pretend that it isn’t. Especially to distract from Epstein + skyrocketing healthcare costs.
