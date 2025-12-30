Το νέο παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Χλιδή και πολυτέλεια στην εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου, βίντεο και φωτογραφίες
Χρυσά μπάνια, πισίνες, ιδιωτικό νοσοκομείο και ένας κρυοθάλαμος συνθέτουν το σκηνικό του απόλυτου πλούτου στο οποίο ζει ο Ρώσος πρόεδρος
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το «ανάκτορο» του Πούτιν διαθέτει κάθε πολυτέλεια που μπορεί να φανταστεί κανείς, καθώς έχει μεταξύ άλλων ιδιωτική κλινική, θέατρο, θάλαμο κρυοθεραπείας και μπάνια επενδυμένα με χρυσό.
Η νέα υπερπολυτελής ιδιοκτησία του Ρώσου προέδρου βρίσκεται στο Ακρωτήρι Άγια, το νοτιότερο άκρο στη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας και σύμφωνα με έκθεση ανθρώπων που ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι πρόκειται κυριολεκτικά για ένα παλάτι.
In detail about Putin's new palace in Crimea— Beefeater (@Beefeater_Fella) December 30, 2025
Vladimir Putin was built a new palace, this time in Crimea, according to the Anti-Corruption Foundation. A significant part of one of the floors of the building is occupied by a home hospital, according to the technical documentation… pic.twitter.com/pnYESlttyQ
Όπως αναφέρουν, μόνο το κυρίως σπίτι έχει έκταση μεγαλύτερη των 9.000 τετραγωνικών μέτρων, με ένα δεύτερο κτίριο στην πλαγιά του γκρεμού, σχεδόν 4.000 τετραγωνικά μέτρα, «κρυμμένο» κάτω από διαμορφωμένους κήπους.
Υπάρχει ιδιωτική διαδρομή σε ιδιόκτητη δασική έκταση, προβλήτα και τεχνητή παραλία με λευκή άμμο, ενώ ένα νέο ελικοδρόμιο βρίσκεται ψηλότερα στην πλαγιά.
Οι εσωτερικοί χώροι, σύμφωνα με τα έγγραφα και τις φωτογραφίες του έργου, διαθέτουν πολύ μεγάλη πολυτέλεια ακόμη και για τα πρότυπα του Πούτιν στα άλλα «παλάτια» του, συμπεριλαμβανομένου του Βαλντάι - στο οποίο ισχυρίζεται ότι ουκρανικά drones προσπάθησαν να επιτεθούν αυτή την εβδομάδα - και του Γκελεντζίκ, μιας ακόμη μεγαλύτερης κατοικίας επίσης σε απομακρυσμένη περιοχή στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.
«Η υπερβολική πολυτέλεια αρχίζει να κάνει κάποιον να νιώθει μια ελαφριά ναυτία», δήλωσε η ομάδα του Ναβάλνι.
Υπάρχουν δύο «βασιλικά υπνοδωμάτια» σε ξεχωριστές πτέρυγες του οικοδομήματος.
Το «μπουντουάρ» έχει «περίπου το μέγεθος τριών τυπικών διαμερισμάτων δύο δωματίων».
«Χρησιμοποιώντας μια χρυσή σκάλα με ολόχρυσα κάγκελα, μπορεί κανείς να μπει σε ένα χρυσό τζακούζι. Μόνο τα εξαρτήματα μπάνιου σε σχήμα λουλουδιών και φτιαγμένα από χρυσό κοστίζουν το ισοδύναμο των 28.330 λιρών», λένε οι ερευνητές.
Photos of Putin's new palace in Crimea. There's a private operating room with equipment for colonoscopy and mechanical ventilation— Beefeater (@Beefeater_Fella) December 30, 2025
The Russian Anti-Corruption Foundation estimates the cost of building the palace at around 10 billion rubles. It is located on Cape Aya.
Initially,… pic.twitter.com/586DunYaEM
Όπως λένε, με αυτό το ποσό θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα στούντιο, για παράδειγμα στο ρωσικό θέρετρο Σότσι.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το συνολικό κόστος των βρυσών, των θηκών για χαρτί υγείας και των γάντζων για ρόμπες είναι 104.000 λίρες σε κάθε ένα από τα κύρια μπάνια.
Υπάρχει ένα γυναικείο υπνοδωμάτιο, πιθανώς για την επί χρόνια ερωμένη του Πούτιν, Αλίνα Καμπάεβα, 42 ετών, και υπνοδωμάτια για τους δύο γιους που φέρεται να έχει μαζί της ο Πούτιν, ηλικίας δέκα και έξι ετών σήμερα.
Υπάρχει επίσης ένα δωμάτιο βοηθού για τον υπάλληλο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Πούτιν, υπεύθυνο για την ασφάλεια του Ρώσου προέδρου.
Πλήρως εξοπλισμένο ιδιωτικό νοσοκομείοΈνας ολόκληρος όροφος περιλαμβάνει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο - ένα χαρακτηριστικό που παρατηρείται και στα άλλα παλάτια του, εγείροντας και πάλι ερωτήματα σχετικά με την υγεία του 73χρονου ιατρείου.
Περιλαμβάνει ένα ιατρείο γενικού ιατρού, ένα ιατρείο ΩΡΛ, ένα οδοντιατρείο και ένα πλήρες χειρουργείο - εξοπλισμένο με υπερσύγχρονες γερμανικές και φινλανδικές ιατρικές συσκευές.
Υπάρχει «ένα μηχάνημα υπερήχων που κοστίζει 2 εκατομμύρια ρούβλια, ένα τραπέζι εξέτασης και μασάζ, μια μεγάλη ποσότητα διαγνωστικού και δοκιμαστικού εξοπλισμού, ένας ηλεκτροκαρδιογράφος, εξοπλισμός φυσικοθεραπείας και ούτω καθεξής».
Η εμμονή του Πούτιν με την υγεία του είναι ξεκάθαρη.
A new palace belonging to Putin has been discovered in occupied Crimea, built on the site of the former estate of the fugitive pro-Russian Ukrainian President Viktor Yanukovych.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2025
Allies of Alexei Navalny released a new investigation into the palace, located on Cape Aya, where… pic.twitter.com/kHbxGxu3nK
Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης «μια συσκευή νευρομυϊκής διέγερσης και εξοπλισμό για την ανάλυση της κατάστασης των μασητικών μυών και της τροχιάς κίνησης της κάτω γνάθου».
Συνεχίζοντας κανείς στον ίδιο χώρο φτάνει και σε μια αίθουσα χειρουργείου.
Υπάρχει ένα χειρουργικό τραπέζι εκεί που κοστίζει 4 εκατομμύρια ρούβλια, μαζί με μονάδα μηχανικού οξυγόνου, έναν απινιδωτή, ένα μηχάνημα αναισθησίας και εξοπλισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς. Επίσης, ο χώρος διαθέτει μια μονάδα ακτίνων Χ, εξοπλισμός για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση, και άλλος ιατρικός εξοπλισμός, αναφέρεται στη σχετική έκθεση.
Το... παλάτι είναι επίσης εξοπλισμένο με αποστειρωτές UV, με συστήματα ανακυκλοφορίας του αέρα και πισίνες.
Και... κρυοθάλαμος«Το... διαμάντι του κτίσματος όμως είναι ο κρυοθάλαμος που διαθέτει, όπου ο Πούτιν αναζωογονείται στους –110°C», δήλωσε η Μαρία Πέβτσιχ, ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς.
Στο υπόγειο υπάρχει ένας τεράστιος χώρος ψυχαγωγίας, με κινηματογράφο για οκτώ άτομα.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αρχεία που εξέτασε η ομάδα του Ναβάλνι, το παλάτι χρηματοδοτήθηκε μέσω του ίδιου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για το πολυτελές κτήμα του Πούτιν στο Γκελεντζίκ.
Και τα δύο «παλάτια» φέρεται να πληρώθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από τα ίδια πορτοφόλια, περίπου την ίδια στιγμή. Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Για να φτάσει... αφανώς στην ιδιοκτησία αυτή ο Πούτιν χρησιμοποίησε το δίκτυο εταιριών κοντινών του Ρώσων ολιγαρχών.
