Το νέο παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Χλιδή και πολυτέλεια στην εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου, βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Κριμαία Αλεξέι Ναβάλνι Βίκτορ Γιανουκόβιτς

Το νέο παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Χλιδή και πολυτέλεια στην εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου, βίντεο και φωτογραφίες

Χρυσά μπάνια, πισίνες, ιδιωτικό νοσοκομείο και ένας κρυοθάλαμος συνθέτουν το σκηνικό του απόλυτου πλούτου στο οποίο ζει ο Ρώσος πρόεδρος

Το νέο παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Χλιδή και πολυτέλεια στην εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου, βίντεο και φωτογραφίες
52 ΣΧΟΛΙΑ
Μια υπερπολυτελή κατοικία αξίας περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ, φέρεται να χτίζει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κριμαία. Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Ρώσος ηγέτης έχει πάρει στην κατοχή του ένα κτίσμα το οποίο αρχικά προοριζόταν για κατοικία του πρώην προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το «ανάκτορο» του Πούτιν διαθέτει κάθε πολυτέλεια που μπορεί να φανταστεί κανείς, καθώς έχει μεταξύ άλλων ιδιωτική κλινική, θέατρο, θάλαμο κρυοθεραπείας και μπάνια επενδυμένα με χρυσό.



Η νέα υπερπολυτελής ιδιοκτησία του Ρώσου προέδρου βρίσκεται στο Ακρωτήρι Άγια, το νοτιότερο άκρο στη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας και σύμφωνα με έκθεση ανθρώπων που ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι πρόκειται κυριολεκτικά για ένα παλάτι.


Όπως αναφέρουν, μόνο το κυρίως σπίτι έχει έκταση μεγαλύτερη των 9.000 τετραγωνικών μέτρων, με ένα δεύτερο κτίριο στην πλαγιά του γκρεμού, σχεδόν 4.000 τετραγωνικά μέτρα, «κρυμμένο» κάτω από διαμορφωμένους κήπους.

Κλείσιμο
Υπάρχει ιδιωτική διαδρομή σε ιδιόκτητη δασική έκταση, προβλήτα και τεχνητή παραλία με λευκή άμμο, ενώ ένα νέο ελικοδρόμιο βρίσκεται ψηλότερα στην πλαγιά.

Οι εσωτερικοί χώροι, σύμφωνα με τα έγγραφα και τις φωτογραφίες του έργου, διαθέτουν πολύ μεγάλη πολυτέλεια ακόμη και για τα πρότυπα του Πούτιν στα άλλα «παλάτια» του, συμπεριλαμβανομένου του Βαλντάι - στο οποίο ισχυρίζεται ότι ουκρανικά drones προσπάθησαν να επιτεθούν αυτή την εβδομάδα - και του Γκελεντζίκ, μιας ακόμη μεγαλύτερης κατοικίας επίσης σε απομακρυσμένη περιοχή στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

«Η υπερβολική πολυτέλεια αρχίζει να κάνει κάποιον να νιώθει μια ελαφριά ναυτία», δήλωσε η ομάδα του Ναβάλνι.

Υπάρχουν δύο «βασιλικά υπνοδωμάτια» σε ξεχωριστές πτέρυγες του οικοδομήματος.

Μόνο το κύριο υπνοδωμάτιο του Πούτιν έχει εμβαδόν 1.500 περίπου τετραγωνικά μέτρα με τεράστι μπάνιο 220 τετραγωνικών μέτρων.

Το «μπουντουάρ» έχει «περίπου το μέγεθος τριών τυπικών διαμερισμάτων δύο δωματίων».
«Χρησιμοποιώντας μια χρυσή σκάλα με ολόχρυσα κάγκελα, μπορεί κανείς να μπει σε ένα χρυσό τζακούζι. Μόνο τα εξαρτήματα μπάνιου σε σχήμα λουλουδιών και φτιαγμένα από χρυσό κοστίζουν το ισοδύναμο των 28.330 λιρών», λένε οι ερευνητές.

Όπως λένε, με αυτό το ποσό θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα στούντιο, για παράδειγμα στο ρωσικό θέρετρο Σότσι.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το συνολικό κόστος των βρυσών, των θηκών για χαρτί υγείας και των γάντζων για ρόμπες είναι 104.000 λίρες σε κάθε ένα από τα κύρια μπάνια.

Υπάρχει ένα γυναικείο υπνοδωμάτιο, πιθανώς για την επί χρόνια ερωμένη του Πούτιν, Αλίνα Καμπάεβα, 42 ετών, και υπνοδωμάτια για τους δύο γιους που φέρεται να έχει μαζί της ο Πούτιν, ηλικίας δέκα και έξι ετών σήμερα.

Το νέο παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Χλιδή και πολυτέλεια στην εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου, βίντεο και φωτογραφίες


Υπάρχει επίσης ένα δωμάτιο βοηθού για τον υπάλληλο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Πούτιν, υπεύθυνο για την ασφάλεια του Ρώσου προέδρου.

Πλήρως εξοπλισμένο ιδιωτικό νοσοκομείο

Ένας ολόκληρος όροφος περιλαμβάνει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο - ένα χαρακτηριστικό που παρατηρείται και στα άλλα παλάτια του, εγείροντας και πάλι ερωτήματα σχετικά με την υγεία του 73χρονου ιατρείου.

Περιλαμβάνει ένα ιατρείο γενικού ιατρού, ένα ιατρείο ΩΡΛ, ένα οδοντιατρείο και ένα πλήρες χειρουργείο - εξοπλισμένο με υπερσύγχρονες γερμανικές και φινλανδικές ιατρικές συσκευές.

Υπάρχει «ένα μηχάνημα υπερήχων που κοστίζει 2 εκατομμύρια ρούβλια, ένα τραπέζι εξέτασης και μασάζ, μια μεγάλη ποσότητα διαγνωστικού και δοκιμαστικού εξοπλισμού, ένας ηλεκτροκαρδιογράφος, εξοπλισμός φυσικοθεραπείας και ούτω καθεξής».
Η εμμονή του Πούτιν με την υγεία του είναι ξεκάθαρη.

Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης «μια συσκευή νευρομυϊκής διέγερσης και εξοπλισμό για την ανάλυση της κατάστασης των μασητικών μυών και της τροχιάς κίνησης της κάτω γνάθου».

Συνεχίζοντας κανείς στον ίδιο χώρο φτάνει και σε μια αίθουσα χειρουργείου.

Υπάρχει ένα χειρουργικό τραπέζι εκεί που κοστίζει 4 εκατομμύρια ρούβλια, μαζί με μονάδα μηχανικού οξυγόνου, έναν απινιδωτή, ένα μηχάνημα αναισθησίας και εξοπλισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς. Επίσης, ο χώρος διαθέτει μια μονάδα ακτίνων Χ, εξοπλισμός για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση, και άλλος ιατρικός εξοπλισμός, αναφέρεται στη σχετική έκθεση.

Το... παλάτι είναι επίσης εξοπλισμένο με αποστειρωτές UV,  με συστήματα ανακυκλοφορίας του αέρα και πισίνες.

Και... κρυοθάλαμος

«Το... διαμάντι του κτίσματος όμως είναι ο κρυοθάλαμος που διαθέτει, όπου ο Πούτιν αναζωογονείται στους –110°C», δήλωσε η Μαρία Πέβτσιχ, ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς.



Στο υπόγειο υπάρχει ένας τεράστιος χώρος ψυχαγωγίας, με κινηματογράφο για οκτώ άτομα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αρχεία που εξέτασε η ομάδα του Ναβάλνι, το παλάτι χρηματοδοτήθηκε μέσω του ίδιου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για το πολυτελές κτήμα του Πούτιν στο Γκελεντζίκ.

Και τα δύο «παλάτια» φέρεται να πληρώθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από τα ίδια πορτοφόλια, περίπου την ίδια στιγμή. Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Για να φτάσει... αφανώς στην ιδιοκτησία αυτή ο Πούτιν χρησιμοποίησε το δίκτυο εταιριών κοντινών του Ρώσων ολιγαρχών.
52 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης