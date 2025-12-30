Γαλλία: Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ουκρανική επίθεση με στόχο την κατοικία του Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Βλαντίμιρ Πούτιν

Γαλλία: Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ουκρανική επίθεση με στόχο την κατοικία του Πούτιν

Πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο ανέφερε ότι η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας

Γαλλία: Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ουκρανική επίθεση με στόχο την κατοικία του Πούτιν
6 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πηγή που είναι κοντά στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι από μόνη της μια πράξη ανυπακοής ενάντια στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ» πρόσθεσε η πηγή.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης