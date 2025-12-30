Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Γαλλία: Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ουκρανική επίθεση με στόχο την κατοικία του Πούτιν
Πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο ανέφερε ότι η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας
Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πηγή που είναι κοντά στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.
«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι από μόνη της μια πράξη ανυπακοής ενάντια στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ» πρόσθεσε η πηγή.
