Γαλλία: Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ουκρανική επίθεση με στόχο την κατοικία του Πούτιν

Πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο ανέφερε ότι η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας