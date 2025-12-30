Ο Λουκασένκο δίνει χάρη σε 22 πρόσωπα στη Λευκορωσία, οι περισσότεροι είχαν καταδικαστεί επειδή τον αμφισβήτησαν

Η προεδρική χάρη δόθηκε για «ανθρωπιστικούς λόγους και προς το συμφέρον των οικογενειών», σύμφωνα με την προεδρία, που δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των προσώπων αυτών