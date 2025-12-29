Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την επιστράτευση πάνω από 260.000 στρατιωτών το 2026

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Η Μόσχα διατηρεί υψηλούς ρυθμούς αναπλήρωσης προσωπικού λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της γενικότερης στρατιωτικοποίησης της οικονομίας και κοινωνίας
Την επιστράτευση 261.000 νέων κληρωτών μέσα στη διάρκεια του 2026 προβλέπει διάταγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα διατηρεί υψηλούς ρυθμούς αναπλήρωσης προσωπικού λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της γενικότερης στρατιωτικοποίησης της ρωσικής οικονομίας και κοινωνίας.
Η Ρωσία πραγματοποιεί παραδοσιακά δύο κύκλους στράτευσης κάθε χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια τα μεγέθη αυξάνονται σταθερά, αντανακλώντας τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες και τις απώλειες στο μέτωπο.
Η υπογραφή του διατάγματος από τον Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαιώνει ότι το Κρεμλίνο σχεδιάζει με ορίζοντα μακράς διάρκειας, θεωρώντας δεδομένη τη συνέχιση του πολέμου και το 2026.
