Μάχη αστυνομικών με τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους στην Τουρκία: 9 νεκροί και 8 τραυματίες
Από την ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή Γιάλοβα σκοτώθηκαν τρεις αστυνομικοί και έξι τρομοκράτες
Σε μάχη με ανταλλαγή πυροβολισμών εξελίχθηκε επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα τα ξημερώματα στη Γιάλοβα στα βορειοδυτικά της Τουρκίας με στόχο τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν ενώ έχασαν τη ζωή τους και έξι τρομοκράτες».
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με στόχο μια συγκεκριμένη γειτονιά στη Γιάλοβα.
Όπως σημειώνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκτός από τη Γιάλοβα η αστυνομία έκανε επιχειρήσεις σε άλλα 108 σημεία σε συνολικά 15 περιφέρειες.
Yalova'da DEAŞ üyelerinin evi ateşe verdiği anların görüntüsü ortaya çıktı. pic.twitter.com/V4VBHbc09j— Türkiye Duysun (@trduysun) December 29, 2025
Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açılması sonucu çatışma çıktı. 7 polis yaralandı.— Yeni Şafak (@yenisafak) December 29, 2025
Valilik, hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. pic.twitter.com/kSduq2sN8p
