Ντόναλντ Τραμπ κατά των late night σόου: Βάλτε για ύπνο τον Στίβεν Κολμπέρτ τώρα, καλεί το CBS

Νέες εμπρηστικές επιθέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο κατά των media - Ζητά ανάκληση των αδειών τηλεοπτικών δικτύων

late show, ήτοι των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί για άλλη μια φορά με ανάκληση των αδειών τηλεοπτικών δικτύων.



Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε η εκπομπή του Στίβεν Κολμπέρτ στο αμερικανικό δίκτυο CBS. Το τηλεοπτικό δίκτυο «πρέπει να τον βάλει για ύπνο, ΤΩΡΑ, είναι το μόνο ανθρώπινο πράγμα που μπορεί να κάνει», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον κωμικό ως αξιολύπητη καταστροφή.











Ανάκληση αδειών μετάδοσης των δικτύων Το CBS έχει ήδη ανακοινώσει πριν από μήνες ότι η εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» που παρουσιάζει ο Κολμπέρτ, θα τελείωνε τον Μάιο. «Αν τα ειδησεογραφικά προγράμματα και οι βραδινές εκπομπές στα δίκτυα είναι σχεδόν 100% αρνητικές για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το MAGA («Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά») και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν θα έπρεπε να ανακληθούν οι πολύτιμες άδειες μετάδοσης που διαθέτουν; Λέω ΝΑΙ», έγραψε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτησή του.







Κλείσιμο



Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, πλήρωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια διαμάχη σχετικά με το μοντάζ μιας συνέντευξης με την Κάμαλα Χάρις, την Δημοκρατική αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του 2024.



Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η νέα διευθύντρια ειδήσεων του CBS, Μπάρι Γουάις, εμπόδισε τη μετάδοση ενός ρεπορτάζ για τις συνέπειες των απελάσεων μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ. Η συντάκτης της εκπομπής αντέδρασε καταγγέλλοντας λογοκρισία και μιλώντας για πολιτική απόφαση.





Επιδιώκει αναδιαμόρφωση του τοπίου των ΜΜΕ

Νέα φραστική επίθεση κατά τωνήτοι των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης εξαπέλυσε οπου απειλεί για άλλη μια φορά με ανάκληση των αδειών τηλεοπτικών δικτύων.Στο στόχαστρο τουΤραμπ βρέθηκε η εκπομπή τουστο αμερικανικό δίκτυο CBS. Το τηλεοπτικό δίκτυο «πρέπει να τον βάλει για ύπνο, ΤΩΡΑ, είναι το μόνο ανθρώπινο πράγμα που μπορεί να κάνει», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα τουΟ ίδιος χαρακτήρισε τον κωμικό ως αξιολύπητη καταστροφή.Ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια φράση που στα αγγλικά εκτός από το «να τον βάλει για ύπνο» χρησιμοποιείται και για να περιγράψει την ευθανασία ζώων.Το CBS έχει ήδη ανακοινώσει πριν από μήνες ότι η εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» που παρουσιάζει ο Κολμπέρτ, θα τελείωνε τον Μάιο. «Αν τα ειδησεογραφικά προγράμματα και οι βραδινές εκπομπές στα δίκτυα είναι σχεδόν 100% αρνητικές για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το(«Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά») και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν θα έπρεπε να ανακληθούν οι πολύτιμες άδειες μετάδοσης που διαθέτουν; Λέω ΝΑΙ», έγραψε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτησή του.Η απόφαση ακύρωσης της εκπομπής του Κολμπέρτ οδήγησε αντιπάλους του Τραμπ να διαμαρτυρηθούν κάνοντας λόγο για λογοκρισία.Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, πλήρωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια διαμάχη σχετικά με το μοντάζ μιας συνέντευξης με την Κάμαλα Χάρις, την Δημοκρατική αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του 2024.Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η νέα διευθύντρια ειδήσεων του CBS, Μπάρι Γουάις, εμπόδισε τη μετάδοση ενός ρεπορτάζ για τις συνέπειες των απελάσεων μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ. Η συντάκτης της εκπομπής αντέδρασε καταγγέλλοντας λογοκρισία και μιλώντας για πολιτική απόφαση.

Άλλωστε, στο παρελθόν, το ABC είχε σταματήσει την παραγωγή του Τζίμι Κίμελ. Ωστόσο λίγο αργότερα και υπό τον αντίκτυπο των αντιδράσεων, αναγκάστηκε να την επαναφέρει και να παρατείνει το συμβόλαιο του Κίμελ.





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να αναδιαμορφώσει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης, το οποίο πιστεύει ότι χαρακτηρίζεται από μια προκατάληψη κατά των συντηρητικών.



Έχει τοποθετήσει έναν συνεργάτη του, τον Μπρένταν Καρ, ως επικεφαλής της ισχυρής ρυθμιστικής αρχής του κλάδου, της FCC. Ο Καρ προκάλεσε πρόσφατα αναταραχή κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο δηλώνοντας ότι «η FCC δεν είναι επί της ουσίας μια ανεξάρτητη αρχή», υπονοώντας ότι οι ενέργειές της θα μπορούσαν επομένως να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές προτεραιότητες του Λευκού Οίκου.