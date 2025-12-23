Βινς Ζαμπέλα: Παγιδεύτηκε στη φλεγόμενη Ferrari του και πέθανε ο συνδημιουργός του Call of Duty, νεκρός και ο συνεπιβάτης του
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο δυστύχημα Call Of Duty Ferrari Καλιφόρνια

Βινς Ζαμπέλα: Παγιδεύτηκε στη φλεγόμενη Ferrari του και πέθανε ο συνδημιουργός του Call of Duty, νεκρός και ο συνεπιβάτης του

Έχασε τη ζωή του στα 55 του ο Βινς Ζαμπέλα - Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφεται η στιγμή που αυτόπτες μάρτυρες τραβούν τον συνεπιβάτη μακριά από το όχημα

Βινς Ζαμπέλα: Παγιδεύτηκε στη φλεγόμενη Ferrari του και πέθανε ο συνδημιουργός του Call of Duty, νεκρός και ο συνεπιβάτης του
32 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Βινς Ζαμπέλα, δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών, γνωστός για τη συνδημιουργία του franchise Call of Duty, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν 55 ετών.

Το NBC Los Angeles αναφέρει ότι την Κυριακή στον αυτοκινητόδρομο Angeles Crest της Νότιας Καλιφόρνιας οδηγούσε τη Ferrari του, βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο φράγμα. Ο Ζαμπέλα παγιδεύτηκε στη πυρκαγιά που προκλήθηκε από το αυτοκίνητο και πέθανε. Συνεπιβάτης εκτινάχθηκε από το όχημα και πέθανε από τα τραύματά του σε νοσοκομείο. Η αιτία του δυστυχήματος διερευνάται.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου καταγράφεται η στιγμή που αυτόπτες μάρτυρες τραβούν τον συνεπιβάτη μακριά από το όχημα.



Ο Ζαμπέλα ήταν συνιδρυτής της εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Infinity Ward, η οποία δημιούργησε το franchise Call of Duty. Αργότερα συνίδρυσε την Respawn Entertainment, το στούντιο πίσω από επιτυχημένους τίτλους παιχνιδιών όπως Titanfall 2, Apex Legends και Star Wars Jedi: Fallen Order.

Εκπρόσωπος της Electronic Arts ανέφερε σε ανακοίνωση ότι η επίδραση του Ζαμπέλα στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών ήταν «βαθιά και εκτεταμένη».

«Φίλος, συνάδελφος, ηγέτης και οραματιστής δημιουργός, το έργο του βοήθησε να διαμορφωθεί η σύγχρονη διαδραστική ψυχαγωγία και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να καθορίζει τον τρόπο που φτιάχνονται τα παιχνίδια και τον τρόπο που οι παίκτες συνδέονται για τις επόμενες γενιές» σημείωσε.
32 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης