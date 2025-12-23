Νεκρός ο συνδημιουργός του Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα, δείτε τη στιγμή του μοιραίου τροχαίου με τη Ferrari του
Νεκρός ο συνδημιουργός του Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα, δείτε τη στιγμή του μοιραίου τροχαίου με τη Ferrari του

Επρόκειτο για μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών - Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ο Βινς Ζαμπέλα, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών και συνδημιουργός της σειράς «Call of Duty», πέθανε σε ηλικία 55 ετών, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία Electronic Arts (EA).

Η EA δεν γνωστοποίησε την αιτία θανάτου. Ωστόσο, το NBC Los Angeles μετέδωσε αργότερα ότι ο Ζαμπέλα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής, στην ορεινή διαδρομή Angeles Crest Highway, στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας, οι αρχές κλήθηκαν στις 12:43 μ.μ. την Κυριακή για σύγκρουση οχήματος. Στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι ο οδηγός και ένας επιβάτης έχασαν τη ζωή τους, χωρίς ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς.

Δείτε τα πλάνα από το δυστύχημα με τη Ferrari που μετεδωσε το NBC:

'Call of Duty' creator Vince Zampella killed after Ferrari crash in California


Η Τροχαία ανέφερε ότι, «για άγνωστους λόγους, το όχημα εξετράπη της πορείας του» και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο.

Στην ανακοίνωση της, η EA χαρακτήρισε τον Ζαμπέλα «οραματιστή», τονίζοντας ότι «το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης διαδραστικής ψυχαγωγίας και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Πρόκειται για μία αδιανόητη απώλεια και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Βινς, τους αγαπημένους του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», ανέφερε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι «η επιρροή του στη βιομηχανία των videogames υπήρξε βαθιά».

Ο Ζαμπέλα ήταν συνιδρυτής της Infinity Ward, του στούντιο που κυκλοφόρησε το πρώτο Call of Duty το 2003. Η σειρά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες στην ιστορία των videogames, με δεκάδες εκδόσεις, ενώ το «Call of Duty: Black Ops 7» κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, ο Ζαμπέλα συνίδρυσε τη Respawn Entertainment, η οποία δημιούργησε, μεταξύ άλλων, τη σειρά Titanfall. Η Respawn Entertainment εξαγοράστηκε από την Electronic Arts το 2017, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της EA στον χώρο των παιχνιδιών δράσης πρώτου προσώπου.
