Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Πύραυλος SpaceX Έλον Μασκ

Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου

Ο πρώτος όροφος του κινεζικού πυραύλου Μεγάλη Πορεία 12Α «δεν ανακτήθηκε επιτυχώς» κατά την παρθενική πτήση του πυραύλου χθες

Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρώτος όροφος του επαναχρησιμοποιήσιμου κινεζικού πυραύλου Μεγάλη Πορεία 12Α «δεν ανακτήθηκε επιτυχώς» κατά την παρθενική πτήση του πυραύλου χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα), καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να κλείσει το χάσμα με τη γιγάντια αμερικανική εταιρεία SpaceX.

Ο δεύτερος όροφος του πυραύλου τέθηκε με επιτυχία σε τροχιά, όπως σχεδιαζόταν, μετέδωσε το Xinhua.

Η παρθενική πτήση του πυραύλου Μεγάλη Πορεία 12Α ήταν η δεύτερη απόπειρα της Κίνας να προσγειώσει και να ανακτήσει ένα πρόσθετο προωθητήρα πυραύλου μετά την εκτόξευση.



Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους οι οποίοι θέτουν σε τροχιά δορυφόρους, όμως δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει με επιτυχία δοκιμή επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου, κάτι που απαιτεί το μεγάλο κάτω τμήμα του πυραύλου, γνωστό ως πρώτος όροφος ή προωθητήρας, να προσγειωθεί και να ανακτηθεί μετά την εκτόξευση.

Με την SpaceX του Έλον Μασκ να έχει εξασφαλίσει αυτή τη δυνατότητα εδώ και αρκετά χρόνια, κινεζικές ιδιωτικές και κρατικές εταιρείες πυραύλων προχωρούν σε δοκιμές επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων εγχώριας παραγωγής. Η επαναχρησιμοποίηση είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση του κόστους των εκτοξεύσεων πυραύλων ώστε να είναι λιγότερο δαπανηρή η αποστολή δορυφόρων στο διάστημα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης