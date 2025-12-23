Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου
Ο πρώτος όροφος του κινεζικού πυραύλου Μεγάλη Πορεία 12Α «δεν ανακτήθηκε επιτυχώς» κατά την παρθενική πτήση του πυραύλου χθες
Ο πρώτος όροφος του επαναχρησιμοποιήσιμου κινεζικού πυραύλου Μεγάλη Πορεία 12Α «δεν ανακτήθηκε επιτυχώς» κατά την παρθενική πτήση του πυραύλου χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα), καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να κλείσει το χάσμα με τη γιγάντια αμερικανική εταιρεία SpaceX.
Ο δεύτερος όροφος του πυραύλου τέθηκε με επιτυχία σε τροχιά, όπως σχεδιαζόταν, μετέδωσε το Xinhua.
Η παρθενική πτήση του πυραύλου Μεγάλη Πορεία 12Α ήταν η δεύτερη απόπειρα της Κίνας να προσγειώσει και να ανακτήσει ένα πρόσθετο προωθητήρα πυραύλου μετά την εκτόξευση.
Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους οι οποίοι θέτουν σε τροχιά δορυφόρους, όμως δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει με επιτυχία δοκιμή επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου, κάτι που απαιτεί το μεγάλο κάτω τμήμα του πυραύλου, γνωστό ως πρώτος όροφος ή προωθητήρας, να προσγειωθεί και να ανακτηθεί μετά την εκτόξευση.
Με την SpaceX του Έλον Μασκ να έχει εξασφαλίσει αυτή τη δυνατότητα εδώ και αρκετά χρόνια, κινεζικές ιδιωτικές και κρατικές εταιρείες πυραύλων προχωρούν σε δοκιμές επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων εγχώριας παραγωγής. Η επαναχρησιμοποίηση είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση του κόστους των εκτοξεύσεων πυραύλων ώστε να είναι λιγότερο δαπανηρή η αποστολή δορυφόρων στο διάστημα.
China conducted the first flight of its partially reusable Long March-12A rocket on December 23, 2025: the rocket successfully placed its upper stage and payload into the planned orbit, but the attempt to recover the first stage failed. pic.twitter.com/ZYFKkODYBA— China Perspective (@China_Fact) December 23, 2025
