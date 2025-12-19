Απίστευτη καταγγελία σε πτήση από τη Μάλαγα: Επιβίβασαν νεκρή 89χρονη και δήλωσαν πως είναι… κουρασμένη

Η Τρέισι

Οι διασώστες μετέφεραν τη γυναίκα στο πίσω μέρος του αεροπλάνου και την συνέδεσαν με κάποιο είδος ιατρικής συσκευής, η οποία «δεν έβγαζε κανένα ήχο», όπως είπε και η 19χρονη κατάλαβε ότι η γυναίκα είχε ήδη πεθάνει.Ένας άλλος επιβάτης που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος δήλωσε: «Όλοι στο αεροπλάνο σκέφτηκαν ότι φαινόταν νεκρή όταν έφτασε, δεν έπρεπε ποτέ να της επιτραπεί να πετάξει». Από την πλευρά της η Τρέισι Αν Κίτσινγκ εξέφρασε την οργή της μέσω social media: «easyJet είστε απίστευτοι! Γιατί αφήσατε μια νεκρή να επιβιβαστεί στην πτήση μας;! Η ειδική βοήθεια (η υπηρεσία για επιβάτες ΑμεΑ) είναι επίσης υπεύθυνη. Έπρεπε να είχαν θέσει το ζήτημα. Την είδα να την μεταφέρουν με αμαξίδιο στο αεροπλάνο. Κάποιος της κρατούσε το κεφάλι καθώς περνούσαν μπροστά μου! Ένας γιατρός που βρισκόταν στο αεροπλάνο (επιβεβαίωσε) ότι ήταν ήδη νεκρή όταν την έβαλαν στη θέση της».«Ωστόσο, πρέπει να δείξω συμπόνια για την καημένη που πέθανε και την οικογένειά της, καθώς και για το πλήρωμα της καμπίνας και το προσωπικό εδάφους. Τι τρομερή κατάσταση για όλους τους. Πρέπει επίσης να επαινέσω τον πρώτο συγκυβερνήτη που βγήκε και απάντησε υπομονετικά στις ερωτήσεις μας. Ήταν επαγγελματίας και ευγενικός, σας ευχαριστώ», συμπλήρωσε.«Ελπίζω οι ισπανικές αρχές να τους επιβάλουν την αυστηρότερη ποινή. Είδαμε την οικογένεια να φαίνεται ντροπιασμένη, όπως θα έπρεπε. Θα έπρεπε να τους είχαν απομακρύνει με χειροπέδες», σημείωσε.Δεν είναι γνωστό τι συνέβη στη σορό της γυναίκας μετά την απομάκρυνσή από το αεροσκάφος - ή στα μέλη της οικογένειας που ήταν μαζί της, αν και δεν πιστεύεται ότι συνελήφθησαν μετά την ανακάλυψη του θανάτου.Η πτήση είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από την Μάλαγα στις 11:15 π.μ. και να προσγειωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 1:10 μ.μ. Ωστόσο, μετά το περιστατικό, η πτήση αναχώρησε στις 10:47 μ.μ. και προσγειώθηκε στο Γκάτγουικ γύρω στα μεσάνυχτα.Ένας εκπρόσωπος της easyJet δήλωσε: «Η πτήση EZY8070 από τη Μάλαγα προς το Λονδίνο - Γκάτγουικ επέστρεψε στο σταθμό πριν από την αναχώρηση λόγω ενός επιβάτη που χρειάστηκε επείγουσα ιατρική βοήθεια. Η πτήση υποδέχτηκε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η επιβάτης δυστυχώς απεβίωσε. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους της επιβάτη και προσφέρουμε υποστήριξη και βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητα της easyJet και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επιβάτες για την κατανόησή τους για την καθυστέρηση».