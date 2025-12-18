Συνελήφθη 19χρονος στην Γαλλία που είχε αποδράσει με σκοινί από σεντόνια
Συνελήφθη 19χρονος στην Γαλλία που είχε αποδράσει με σκοινί από σεντόνια

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος

Στα χέρια των γαλλικών Αρχών είναι 19χρονος που δραπέτευσε από φυλακή τον Νοέμβριο με τον τρόπο που βλέπουμε στις ταινίες.

Ο Γιανίκ Τουοϊμπάτι Τσαντούλι, μαζί με έναν 32χρονο, είχαν δραπετεύσει από φυλακή στην πόλη Ντιζόν, στα ανατολικά. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έκοψαν τα κάγκελα του κελιού τους και κατέβηκαν από τον τοίχο χρησιμοποιώντας σεντόνια.

Η εισαγγελία της Μασσαλίας, στη νότια Γαλλία, ανακοίνωσε ότι ο νεαρός συνελήφθη την Πέμπτη στην πόλη μετά την έκδοση ερυθράς αγγελίας από την Interpol.

Η Le Monde αναφέρει ότι ο 19χρονος ήταν προφυλακισμένος μετά την απαγγελία κατηγοριών για απόπειρα δολοφονίας και συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος.

Ο 32χρονος που είχε αποδράσει με τον Τσαντούλι συνελήφθη 24 ώρες μετά τη δραπέτευσή του..

Η Γαλλία έχει δει μια σειρά από ευφάνταστες δραπετεύσεις από φυλακές τους τελευταίους μήνες, αναφέρει το BBC.

Τον Ιούλιο, άνδρας δραπέτευσε από φυλακή κρυμμένος στην τσάντα ενός συγκρατούμενού του που αποφυλακίστηκε μετά την έκτιση της ποινής του.

Το 2018, ο διαβόητος γκάνγκστερ Ρεντούαν Φαΐντ δραπέτευσε με ελικόπτερο από φυλακή στην περιοχή του Παρισιού. Τον βοήθησαν τρεις βαριά οπλισμένοι άνδρες που έφεραν τουφέκια.
