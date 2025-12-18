Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Πολιτικό θρίλερ στη Γαλλία: Η κυβέρνηση Λεκορνί προσπαθεί να περάσει τον προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους
Ο πρωθυπουργός Λεκορνί ζήτησε από τους υπουργούς του «να κάνουν ό,τι μπορούν» για να διασφαλίσουν την ψήφιση - Σε περίπτωση αποτυχίας, οι προσπάθειες θα συνεχιστούν το 2026
Τα μέλη της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης θα ξεκινήσουν την Παρασκευή την κατά τα φαινόμενα τελευταία τους προσπάθεια πριν από το τέλος του έτους να δώσουν το πράσινο φως στον προϋπολογισμό του 2026.
Δεκατέσσερα μέλη της Εθνοσυνέλευσης και τη Γερουσίας θα συνεδριάσουν την Παρασκευή σε κοινή επιτροπή για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, η επίτευξη συναίνεσης θα αποδειχθεί δύσκολη, δεδομένων των ριζικών διαφωνιών μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των δύο σωμάτων της γαλλικής νομοθετικής εξουσίας σχετικά με τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού.
Η τρέχουσα εκδοχή του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 5,3% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από το όριο του 5% που είχε θέσει ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί τον Οκτώβριο και το επίπεδο του 4,7% που είχε υποσχεθεί το Παρίσι στις Βρυξέλλες ότι θα επιδιώξει.
Και ενώ οι βουλευτές κατέληξαν σε συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης του 2026 (χρειάστηκαν οι ψήφοι των Σοσιαλιστών), ο κρατικός προϋπολογισμός, που είναι ξεχωριστό κείμενο, αποδείχθηκε πιο δύσκολος.
Κατά την πρώτη ψηφοφορία για το νομοσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, μόνο ένας βουλευτής από τους 577 της Εθνοσυνέλευσης ψήφισε υπέρ της τροποποίησης από τα μέλη των σωμάτων. Η πιο συντηρητική Γερουσία ψήφισε τη δική της εκδοχή του νόμου στις αρχές της εβδομάδας, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη συνεδρίαση της Παρασκευής και τις συζητήσεις που ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο.
Οι Σοσιαλιστές αφού αρχικά έλεγαν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν κατά του τρέχοντος κειμένου, τώρα φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να απέχουν από την ψηφοφορία σε αντάλλαγμα για επιπλέον δαπάνες ύψους 10 δισ. ευρώ, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από αυξήσεις φόρων.
Εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, τα σώματα πιθανόν θα αναγκαστούν να εγκρίνουν προσωρινό μέτρο που θα μεταφέρει τον προϋπολογισμό του 2025 στο επόμενο έτος.
Έτσι θα επιστρέψουν στην εργασία τους για την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του 2026 το νέο έτος. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με τον προϋπολογισμό του 2025 που εγκρίθηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Ήδη από τον Νοέμβριο ο πρωθυπουργός Λεκορνί προειδοποιούσε ότι η μη έγκριση του προϋπολογισμού έως την 1η Ιανουαρίου αποτελεί «κίνδυνο που βαραίνει τη γαλλική οικονομία». Ο ίδιος και η κυβέρνησή του έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους ότι μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμός και δεσμεύονται να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να επιτύχουν τον στόχο.
Την Τετάρτη στο υπουργικό συμβούλιο, ο Λεκορνί ζήτησε από τους υπουργούς του «να κάνουν ό,τι μπορούν» για να διασφαλίσουν την ψήφιση του προϋπολογισμού.
