Ποινή 13 ετών από ρωσικό δικαστήριο σε Βρετανό που πολεμούσε για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βρετανός Ρωσία

Ποινή 13 ετών από ρωσικό δικαστήριο σε Βρετανό που πολεμούσε για την Ουκρανία

Πρόκειται για τον πρώτο Βρετανό που καταδικάζεται από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Ποινή 13 ετών από ρωσικό δικαστήριο σε Βρετανό που πολεμούσε για την Ουκρανία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας Βρετανός που πολέμησε στην Ουκρανία καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ανέφερε την Πέμπτη η εισαγγελία της Ρωσίας.

Ο 22χρονος Χέιντεν Ντέιβις, πρώην Βρετανός στρατιώτης που η Ρωσία χαρακτήρισε μισθοφόρο, φέρεται να συνελήφθη στο Ντονμπάς της Ουκρανίας στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025, ενώ υπηρετούσε στη ξένη λεγεώνα.

Δικάστηκε σε υπό ρωσικό έλεγχο δικαστήριο στην πόλη Ντόνετσκ, η οποία βρίσκεται υπό την κατοχή της Μόσχας.

Σε δήλωσή τους, οι Ρώσοι εισαγγελείς ανέφεραν ότι Ντέιβις εντάχθηκε στον ουκρανικό στρατό τον Αύγουστο του 2024 και «συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων» στο Ντόνετσκ.

Σε βίντεο από το δικαστήριο που δημοσιοποίησαν οι εισαγγελείς, ένας άνδρας με βρετανική προφορά που είναι μέσα σε κλουβί μιλάει μέσω μεταφραστή. Αυτό είναι συνήθης πρακτική σε πολλές ρωσικές ακροάσεις.

Ακούγεται να δηλώνει ότι ήταν μέλος της ξένης λεγεώνας του ουκρανικού στρατού και ταξίδεψε στην Ουκρανία με λεωφορείο μέσω της Πολωνίας. Πληρωνόταν με 400-500 δολάρια τον μήνα.

Όταν ερωτήθηκε αν δηλώνει ένοχος, απάντησε «ναι» και κούνησε το κεφάλι.

Κλείσιμο
Το BBC σημειώνει ότι δεν είναι σαφές αν μιλούσε υπό καθεστώς πίεσης.

Είναι ο πρώτος Βρετανός που καταδικάζεται από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι καταδικάζει έντονα την καταδίκη που έγινε «με ψευδείς κατηγορίες» και προσθέτει ότι ήταν αιχμάλωτος πολέμου.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι αιχμάλωτοι πολέμου δεν μπορούν να διωχθούν για συμμετοχή σε εχθροπραξίες, επισημαίνει το υπουργείο. «Απαιτούμε από τη Ρωσία να σεβαστεί αυτές τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τις Συμβάσεις της Γενεύης, και να σταματήσει να χρησιμοποιεί αιχμαλώτους πολέμου για πολιτικούς και προπαγανδιστικούς σκοπούς».
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης