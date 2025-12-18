Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ποινή 13 ετών από ρωσικό δικαστήριο σε Βρετανό που πολεμούσε για την Ουκρανία
Ποινή 13 ετών από ρωσικό δικαστήριο σε Βρετανό που πολεμούσε για την Ουκρανία
Πρόκειται για τον πρώτο Βρετανό που καταδικάζεται από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία
Ένας Βρετανός που πολέμησε στην Ουκρανία καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ανέφερε την Πέμπτη η εισαγγελία της Ρωσίας.
Ο 22χρονος Χέιντεν Ντέιβις, πρώην Βρετανός στρατιώτης που η Ρωσία χαρακτήρισε μισθοφόρο, φέρεται να συνελήφθη στο Ντονμπάς της Ουκρανίας στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025, ενώ υπηρετούσε στη ξένη λεγεώνα.
Δικάστηκε σε υπό ρωσικό έλεγχο δικαστήριο στην πόλη Ντόνετσκ, η οποία βρίσκεται υπό την κατοχή της Μόσχας.
Σε δήλωσή τους, οι Ρώσοι εισαγγελείς ανέφεραν ότι Ντέιβις εντάχθηκε στον ουκρανικό στρατό τον Αύγουστο του 2024 και «συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων» στο Ντόνετσκ.
Σε βίντεο από το δικαστήριο που δημοσιοποίησαν οι εισαγγελείς, ένας άνδρας με βρετανική προφορά που είναι μέσα σε κλουβί μιλάει μέσω μεταφραστή. Αυτό είναι συνήθης πρακτική σε πολλές ρωσικές ακροάσεις.
Ακούγεται να δηλώνει ότι ήταν μέλος της ξένης λεγεώνας του ουκρανικού στρατού και ταξίδεψε στην Ουκρανία με λεωφορείο μέσω της Πολωνίας. Πληρωνόταν με 400-500 δολάρια τον μήνα.
Όταν ερωτήθηκε αν δηλώνει ένοχος, απάντησε «ναι» και κούνησε το κεφάλι.
Το BBC σημειώνει ότι δεν είναι σαφές αν μιλούσε υπό καθεστώς πίεσης.
Είναι ο πρώτος Βρετανός που καταδικάζεται από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.
Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι καταδικάζει έντονα την καταδίκη που έγινε «με ψευδείς κατηγορίες» και προσθέτει ότι ήταν αιχμάλωτος πολέμου.
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι αιχμάλωτοι πολέμου δεν μπορούν να διωχθούν για συμμετοχή σε εχθροπραξίες, επισημαίνει το υπουργείο. «Απαιτούμε από τη Ρωσία να σεβαστεί αυτές τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τις Συμβάσεις της Γενεύης, και να σταματήσει να χρησιμοποιεί αιχμαλώτους πολέμου για πολιτικούς και προπαγανδιστικούς σκοπούς».
Ο 22χρονος Χέιντεν Ντέιβις, πρώην Βρετανός στρατιώτης που η Ρωσία χαρακτήρισε μισθοφόρο, φέρεται να συνελήφθη στο Ντονμπάς της Ουκρανίας στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025, ενώ υπηρετούσε στη ξένη λεγεώνα.
Δικάστηκε σε υπό ρωσικό έλεγχο δικαστήριο στην πόλη Ντόνετσκ, η οποία βρίσκεται υπό την κατοχή της Μόσχας.
Σε δήλωσή τους, οι Ρώσοι εισαγγελείς ανέφεραν ότι Ντέιβις εντάχθηκε στον ουκρανικό στρατό τον Αύγουστο του 2024 και «συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων» στο Ντόνετσκ.
A Russian court sentenced British citizen Hayden Davies to 13 years in a maximum security prison camp after convicting him of being a paid mercenary who fought for Ukraine against Russian forces in Donetsk, Russian-controlled Ukraine https://t.co/88SOAZu7gF pic.twitter.com/vvB4pxuqH9— Reuters (@Reuters) December 18, 2025
Ακούγεται να δηλώνει ότι ήταν μέλος της ξένης λεγεώνας του ουκρανικού στρατού και ταξίδεψε στην Ουκρανία με λεωφορείο μέσω της Πολωνίας. Πληρωνόταν με 400-500 δολάρια τον μήνα.
Όταν ερωτήθηκε αν δηλώνει ένοχος, απάντησε «ναι» και κούνησε το κεφάλι.
Το BBC σημειώνει ότι δεν είναι σαφές αν μιλούσε υπό καθεστώς πίεσης.
Είναι ο πρώτος Βρετανός που καταδικάζεται από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.
Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι καταδικάζει έντονα την καταδίκη που έγινε «με ψευδείς κατηγορίες» και προσθέτει ότι ήταν αιχμάλωτος πολέμου.
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι αιχμάλωτοι πολέμου δεν μπορούν να διωχθούν για συμμετοχή σε εχθροπραξίες, επισημαίνει το υπουργείο. «Απαιτούμε από τη Ρωσία να σεβαστεί αυτές τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τις Συμβάσεις της Γενεύης, και να σταματήσει να χρησιμοποιεί αιχμαλώτους πολέμου για πολιτικούς και προπαγανδιστικούς σκοπούς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα