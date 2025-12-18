Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Τραγικός θάνατος για Αυστραλό στην Ταϊλάνδη: Η στιγμή που πέρασε μέσα από γυάλινη πόρτα σε εστιατόριο και πέθανε από την αιμορραγία
Ο άνδρας ήταν σε εμφανή σύγχυση πριν να εφορμίσει στην πόρτα
Τραγικό θάνατο όταν πέρασε μέσα από γυάλινη πόρτα σε εστιατόριο στην Ταϊλάνδη βρήκε ένας άνδρας από την Αυστραλία.
Το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου στο τουρκικό εστιατόριο Cappadocia στην Πουκέτ καταγράφηκε, μάλιστα, από κάμερα ασφαλείας.
Στο βίντεο από τα πλάνα που καταγράφηκαν το βράδυ εκείνης της ημέρας φαίνεται ο άνδρας, ο οποίος ήταν σε σύγχυση, να κουνάει το κεφάλι του πριν ξαφνικά να σηκωθεί και ναι φωνάζοντας προς τη γυάλινη πόρτα.
Η γυάλινη πόρτα έσπασε από τη σφοδρή σύγκρουση και ο Αυστραλός κατέρρευσε έξω από το εστιατόριο.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο οποίο αργότερα κατέληξε από σοβαρή απώλεια αίματος λόγω ενός βαθιού κοψίματος στο δεξί του πόδι.
