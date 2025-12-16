Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Διάγγελμα Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Τα καλύτερα έρχονται
Διάγγελμα Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Τα καλύτερα έρχονται
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει διάγγελμα τα ξημερώματα της Πέμπτης
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, με τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας σε μήνυμα στο δίκτυό του Truth Social ότι η χρονιά που φεύγει ήταν «εξαιρετική» από τότε που ο ίδιος επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.
Το διάγγελμα θα γίνει την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 4:00 της Πέμπτης στην Ελλάδα). Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του. «Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00», έγραψε, προσθέτοντας: «Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται!».
«Θα μιλήσει στο έθνος για τα ιστορικά επιτεύγματά του φέτος» και «θα δώσει μια πρόγευση από ορισμένες αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τη νέα χρονιά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στο δίκτυο Fox News, υποδηλώνοντας ότι η ομιλία θα εστιάσει στη διαχείριση του μεταναστευτικού και στην οικονομία.
Η θετική εικόνα που παρουσιάζει ο Λευκός Οίκος έρχεται σε αντίθεση με τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος διαβίωσης που καταγράφονται σε δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ το 2026. Άλλωστε, αρκετοί συντηρητικοί έχουν προτρέψει τον πρόεδρο Τραμπ να εστιάσει περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα τους προσεχείς μήνες.
Ύστερα από μια συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά) την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Παρασκευή τη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) όπου θα εκφωνήσει ομιλία σε υποστηρικτές του. Προ ημερών εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις δημοσκοπήσεις, διερωτώμενος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Πότε θα λάβω τα εύσημα για τη δημιουργία, χωρίς πληθωρισμό, ίσως της σπουδαιότερης οικονομίας στην ιστορία της χώρας μας; Πότε θα καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει;».
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρέθηκε σήμερα στην Πενσιλβάνια και ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν «υπομονή», επιρρίπτοντας την ευθύνη για το υψηλό κόστος διαβίωσης στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. «Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα», είπε και συμπλήρωσε πως οι ψηφοφόροι γνωρίζουν ότι «όσα διέλυσε ο Τζο Μπάιντεν δεν διορθώνονται σε μια εβδομάδα».
Το διάγγελμα θα γίνει την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 4:00 της Πέμπτης στην Ελλάδα). Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του. «Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00», έγραψε, προσθέτοντας: «Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται!».
«Θα μιλήσει στο έθνος για τα ιστορικά επιτεύγματά του φέτος» και «θα δώσει μια πρόγευση από ορισμένες αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τη νέα χρονιά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στο δίκτυο Fox News, υποδηλώνοντας ότι η ομιλία θα εστιάσει στη διαχείριση του μεταναστευτικού και στην οικονομία.
Η θετική εικόνα που παρουσιάζει ο Λευκός Οίκος έρχεται σε αντίθεση με τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος διαβίωσης που καταγράφονται σε δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ το 2026. Άλλωστε, αρκετοί συντηρητικοί έχουν προτρέψει τον πρόεδρο Τραμπ να εστιάσει περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα τους προσεχείς μήνες.
Ύστερα από μια συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά) την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Παρασκευή τη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) όπου θα εκφωνήσει ομιλία σε υποστηρικτές του. Προ ημερών εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις δημοσκοπήσεις, διερωτώμενος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Πότε θα λάβω τα εύσημα για τη δημιουργία, χωρίς πληθωρισμό, ίσως της σπουδαιότερης οικονομίας στην ιστορία της χώρας μας; Πότε θα καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει;».
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρέθηκε σήμερα στην Πενσιλβάνια και ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν «υπομονή», επιρρίπτοντας την ευθύνη για το υψηλό κόστος διαβίωσης στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. «Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα», είπε και συμπλήρωσε πως οι ψηφοφόροι γνωρίζουν ότι «όσα διέλυσε ο Τζο Μπάιντεν δεν διορθώνονται σε μια εβδομάδα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα