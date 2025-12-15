Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Η Τουρκία κατέρριψε drone που πετούσε στη Μαύρη Θάλασσα προς τον εναέριο χώρο της
Αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν και κατέρριψαν το drone σε ζώνη μακριά από κατοικημένη περιοχή - Άγνωστη η προέλευσή του
Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τη Δευτέρα μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο πλησίαζε προς τον εναέριο χώρο της από τα βόρεια, πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.
Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι το άγνωστο ίχνος που εντοπίστηκε, τέθηκε υπό παρακολούθηση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες.
«Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου, αεροσκάφη F-16 που είναι ενταγμένα στο ΝΑΤΟ και τις εθνικές δυνάμεις ανέλαβαν αποστολή άμεσης αντίδρασης.
Το εν λόγω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κρίθηκε εκτός ελέγχου. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή αρνητική κατάσταση, καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων ζωνών».
Δεν υπάρχει κάποια αναφορά για το είδος και την προέλευση του drone.
BREAKING: Turkish MoD:— Clash Report (@clashreport) December 15, 2025
Statement Regarding the Downed UAV
An air track approaching our airspace over the Black Sea was detected and taken under surveillance in accordance with routine procedures.
In order to ensure airspace security, NATO- and National Control–assigned F-16… pic.twitter.com/zc3TXluzxS
