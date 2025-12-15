Η Τουρκία κατέρριψε drone που πετούσε στη Μαύρη Θάλασσα προς τον εναέριο χώρο της

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τη Δευτέρα μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο πλησίαζε προς τον εναέριο χώρο της από τα βόρεια, πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι το άγνωστο ίχνος που εντοπίστηκε, τέθηκε υπό παρακολούθηση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες.«Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου, αεροσκάφη F-16 που είναι ενταγμένα στο ΝΑΤΟ και τις εθνικές δυνάμεις ανέλαβαν αποστολή άμεσης αντίδρασης.Το εν λόγω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κρίθηκε εκτός ελέγχου. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή αρνητική κατάσταση, καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων ζωνών».Δεν υπάρχει κάποια αναφορά για το είδος και την προέλευση του drone.