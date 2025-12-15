Ο Μπασάρ αλ Άσαντ επέστρεψε στα θρανία και ξεκίνησε μαθήματα οφθαλμολογίας, η χρυσή ζωή της οικογένειας στη Ρωσία

Με πολυτέλεια αλλά χωρίς καμία επιρροή συνεχίζεται η ζωή της οικογένειας Άσαντ στη Ρωσία - Το Κρεμλίνο «αδιαφορεί πλέον» για τον πρώην πρόεδρο της Συρίας, αλλά δεν του επιτρέπει ακόμη να εμφανιστεί σε ΜΜΕ