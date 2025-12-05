Reuters: Πρώην συνεργάτες του Άσαντ συνωμοτούν για την ανατροπή του Αλ Σάρα στη Συρία - Με έδρα τη Μόσχα, στρατολογούν μαχητές και σχεδιάζουν εξεγέρσεις

Πρωτεργάτες του σχεδίου ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, στρατηγός Καμάλ Χασάν, και ο δισεκατομμυριούχος Ράμι Μαχλούφ, ξάδερφος του Άσαντ - Τι είναι τα υπόγεια δωμάτια διοίκησης και ποιος ο κρίσιμος ρόλος τους στα σχέδιά τους