M.E.G.A.: Οι χώρες που πρέπει να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τη διαρροή, αυτό το σχέδιο προβλέπει και την απομάκρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών που δεν εντάσσονται στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο του φερόμενου σχεδίου βρίσκονται η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Αυστρία, χώρες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εγγράφου θα πρέπει να «προσεγγιστούν» περισσότερο από την Ουάσιγκτον και να απομακρυνθούν από την ΕΕ. Το σχέδιο περιγράφει τις Βρυξέλλες ως μια δύναμη που, κατά την άποψη των συντακτών των εγγράφων, περιορίζει την εθνική κυριαρχία και εμποδίζει τη δραστηριότητα των επιμέρους κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, και ότι η τρέχουσα πορεία της ΕΕ δεν προάγει τα συμφέροντα των λαών της ή της Δύσης συνολικά. Υποστηρίζεται ότι η ενδυνάμωση δεσμών με επιλεγμένες χώρες θα συμβάλει στη δημιουργία μιας «μεγαλύτερης Ευρώπης» μέσα από διαφορετικές συμμαχίες και σχέσεις, οι οποίες όμως θα αμφισβητούν την ενότητα της ΕΕ...





