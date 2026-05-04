Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
Πρόστιμα εφορίας: Αναδρομικές μειώσεις έως 80% σε εκπρόθεσμες δηλώσεις
Πρόστιμα εφορίας: Αναδρομικές μειώσεις έως 80% σε εκπρόθεσμες δηλώσεις
Νέο πλαίσιο για ΦΠΑ χωρίς φόρο, κατάργηση ποινών έως 100 ευρώ και απαλλαγές για δηλώσεις ανηλίκων - Ποιους αφορά και από πότε ισχύει
Ανατροπές στο χάρτη των φορο-προστίμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στη Βουλή, με «ψαλίδι» που φτάνει έως και το 80% αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές.
Με τις νέες ρυθμίσεις «κουρεύονται» έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη, τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφονται.
Παράλληλα, θεσπίζεται σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, ενώ το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις με χαμηλό φόρο. Στο ίδιο πλαίσιο, καταργούνται πλήρως τα πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου.
Οι αλλαγές στο ποινολόγιο ξεκαθαρίζουν ότι όπου δεν προκύπτει φόρος, η ποινή περιορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ τα υψηλότερα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ποσό προς καταβολή ή ουσιαστική παράβαση.
Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις το πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής:
Για περιπτώσεις χωρίς φόρο προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Αυτό αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9). Στην περίπτωση πολλαπλών δηλώσεων Ε9 για περισσότερα έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται μηχανογραφικά.
Στα 100 ευρώ περιορίζονται επίσης τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς ποσό προς καταβολή, δηλαδή για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, με τη διάταξη να εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από τις 19 Απριλίου 2024.
Αντίθετα, πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά επιβάλλεται όταν από τη δήλωση προκύπτει φόρος προς πληρωμή ή όταν δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης.
Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς και δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ. Η απαλλαγή καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, ενώ ισχύει και για έμμεσους φόρους πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις δηλώσεις ανηλίκων, όπου δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο είτε πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου είτε για εισοδήματα που δηλώνονται από τον γονέα. Η απαλλαγή καλύπτει και περιπτώσεις όπου η φορολογική υποχρέωση ανάγεται σε έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος.
Με τις νέες ρυθμίσεις «κουρεύονται» έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη, τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφονται.
Παράλληλα, θεσπίζεται σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, ενώ το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις με χαμηλό φόρο. Στο ίδιο πλαίσιο, καταργούνται πλήρως τα πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου.
Οι αλλαγές στο ποινολόγιο ξεκαθαρίζουν ότι όπου δεν προκύπτει φόρος, η ποινή περιορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ τα υψηλότερα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ποσό προς καταβολή ή ουσιαστική παράβαση.
Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις το πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής:
Για περιπτώσεις χωρίς φόρο προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Αυτό αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9). Στην περίπτωση πολλαπλών δηλώσεων Ε9 για περισσότερα έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται μηχανογραφικά.
Στα 100 ευρώ περιορίζονται επίσης τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς ποσό προς καταβολή, δηλαδή για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, με τη διάταξη να εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από τις 19 Απριλίου 2024.
Αντίθετα, πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά επιβάλλεται όταν από τη δήλωση προκύπτει φόρος προς πληρωμή ή όταν δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης.
Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς και δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ. Η απαλλαγή καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, ενώ ισχύει και για έμμεσους φόρους πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις δηλώσεις ανηλίκων, όπου δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο είτε πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου είτε για εισοδήματα που δηλώνονται από τον γονέα. Η απαλλαγή καλύπτει και περιπτώσεις όπου η φορολογική υποχρέωση ανάγεται σε έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα