Πέντε συλλήψεις για την επίθεση του ISIS με τρεις Αμερικανούς νεκρούς στη Συρία
Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις ασφαλείας της συριακής κυβέρνησης πραγματοποίησαν επιχείρηση σε θύλακες του ISIS στη χώρα

Στη σύλληψη πέντε υπόπτων προχώρησαν οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας για την επίθεση του ISIS σε κομβόι που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς, δύο στρατιώτες κι έναν διερμηνέα, χθες στη Συρία.

Σύμφωνα με το syriahr.com, μετά το περιστατικό η κυβέρνηση της χώρας διέταξε την επιχείρηση που έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα. σε περιοχές της χώρας που θεωρούνται θύλακες του ISIS, μεταξύ των οποίων κι η Χομς.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την οργή του για την αιματηρή επίθεση, δήλωσε αμέσως μετά ότι αν οι αμερικανικές δυνάμεις δεχθούν ξανά επίθεση, θα αναλάβουν δράση εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο ορίστηκε ως υπεύθυνο από το Πεντάγωνο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με Σύρο αξιωματούχο, ο δράστης ήταν εδώ και περισσότερους από δέκα μήνες μέλος των δυνάμεων της Γενικής Ασφάλειας που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και είχε αναλάβει πόστα σε διάφορες πόλεις προτού πάρει μετάθεση για την Παλμύρα.


Αυτή είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται μια τέτοιου είδους επίθεση στη Συρία εδώ και έναν χρόνο, αφότου κατέλαβε την εξουσία στη χώρα ένας συνασπισμός ισλαμιστικών δυνάμεων, ο οποίος ανέτρεψε τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ και έχει κάνει βήματα προσέγγισης με τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στην Παλμύρα για «μια αποστολή υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά του ΙΚ».

Η συριακή κυβέρνηση καταδίκασε «την τρομοκρατική επίθεση», από την οποία τραυματίστηκαν και δύο Σύροι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο SANA.
