Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας διαψεύδει ότι εξετάζει αλλαγή του πολιτεύματος σε προεδρικό για να παραμείνει στην εξουσία ο Όρμπαν
Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας διαψεύδει ότι εξετάζει αλλαγή του πολιτεύματος σε προεδρικό για να παραμείνει στην εξουσία ο Όρμπαν

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Βίκτορ Όρμπαν εξετάζει αυτήν την πιθανότητα ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2026

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας διαψεύδει ότι εξετάζει αλλαγή του πολιτεύματος σε προεδρικό για να παραμείνει στην εξουσία ο Όρμπαν
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ουγγαρίας διέψευσε σήμερα ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν σκοπεύει να μετατρέψει το πολιτικό σύστημα της χώρας σε «προεδρικό».

Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε νωρίτερα ότι ο Όρμπαν εξετάζει αυτήν την πιθανότητα, ενόψει και των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2026. Επικαλούμενο μια μη κατονομαζόμενη πηγή που γνωρίζει το θέμα, μετέδωσε ότι ο Όρμπαν μελετά το πώς θα μπορούσε να κρατηθεί στην εξουσία, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Μια πιθανότητα είναι να αναλάβει ο ίδιος την προεδρία και να τροποποιήσει τους νόμους ώστε να συγκεντρώσει τις εξουσίες στο πρόσωπό του.

Από το 1990 η Ουγγαρία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και ο ρόλος του προέδρου είναι καθαρά εθιμοτυπικός.

Δεν υπάρχει σχέδιο για αλλαγή πολιτεύματος

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ζόλταν Κόβακς διέψευσε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αλλαγή του πολιτεύματος. «Ας είμαστε σαφείς: Το να μιλάμε για αυτήν την ιδέα ξανά και ξανά δεν είναι παρά η συνηθισμένη, αριστερίστικη ρουτίνα των ψευδών ειδήσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Ο Όρμπαν ασκεί την πρωθυπουργία από το 2010. Καθώς η οικονομία παραμένει στάσιμη επί τρία χρόνια, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι προηγείται ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ και το κεντροδεξιό κόμμα Tisza.

Για να εισαχθεί το προεδρικό σύστημα, θα έπρεπε να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Αυτό είναι εφικτό μόνο εάν ψηφιστεί από τα δύο τρίτα του κοινοβουλίου και ο Όρμπαν διαθέτει αυτήν την ευρεία πλειοψηφία.

Σε μια συνέντευξη στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ATV τον περασμένο μήνα ο Όρμπαν είπε ότι από το 2010, εξέταζε την πιθανότητα εισαγωγής του προεδρικού συστήματος κάθε φορά που το κόμμα του κέρδιζε τις εκλογές αλλά πάντα την απέρριπτε.
