Το Μπανγκλαντές θα αγοράσει Eurofighter από την Ιταλία
Η πολεμική αεροπορία του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι υπογράφτηκε επιστολή προθέσεων για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Ιταλία, στο πλαίσιο εγχειρήματος για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της.
Την επιστολή υπέγραψαν ο επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας Χασάν Μαχμούντ Χαν και ο πρεσβευτής της Ιταλίας Αντόνιο Αλεσάντρο, εξ ονόματος της Leonardo. Η τελετή έγινε στην έδρα του γενικού επιτελείου της πολεμικής αεροπορίας της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.
Το μαχητικό, το οποίο ανέπτυξε κοινοπραξία αποτελούμενη από εταιρείες τεσσάρων κρατών (Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία), θεωρείται από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο, ωστόσο η χρήση και η συντήρησή του έχει γενικά υψηλά κόστη.
