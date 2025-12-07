«Θέλω να σε δω μια τελευταία φορά πριν πεθάνω» - Η δραματική έκκληση του Τόμας Μαρκλ στην κόρη του Μέγκαν
Ο Τόμας Μαρκλ απευθύνει απεγνωσμένη έκκληση στην κόρη του από το νοσοκομειακό κρεβάτι – και λέει ότι δεν τον έχει καλέσει μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του
Ο Τόμας Μαρκλ, 81 ετών, πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πειπέτεια της ζωής του. Μετά από την αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του, χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του κάτω από το γόνατο, σε μια επέμβαση που χαρακτηρίστηκε «ζωής ή θανάτου» από τους γιατρούς του νοσοκομείου στις Φιλιππίνες όπου νοσηλεύεται.
Ο Τόμας Μαρκλ εξήγησε ότι ποτέ δεν άλλαξε τον αριθμό του τηλεφώνου του ώστε η κόρη του να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό δεν δέχτηκε κανένα μήνυμα από εκείνη. Παρά τις φήμες ότι η Μέγκαν προσπαθούσε να επικοινωνήσει, το νοσοκομείο επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία κλήση ή επικοινωνία από τη Δούκισσα ή από τους συνεργάτες της, και το email που στάλθηκε είχε σταλεί σε διεύθυνση που ο Thomas Markle δεν χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια.
Η κατάσταση της υγείας του ήταν σοβαρή. Ο ίδιος και οι γιατροί του περιέγραψαν ότι η θρόμβωση στο μηρό του είχε διακόψει την κυκλοφορία του αίματος στο πόδι, με αποτέλεσμα το πόδι να μελανιάσει και να κινδυνεύει η ζωή του από μόλυνση. Η επέμβαση διήρκεσε τρεις ώρες και περιλάμβανε ακρωτηριασμό και αφαίρεση της θρόμβωσης. Οι γιατροί επεσήμαναν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, καθώς η μόλυνση θα μπορούσε να επεκταθεί στην καρδιά και σε άλλα όργανα.
Παρά την κρίσιμη κατάσταση, ο Tόμας Μαρκλ διατηρεί το χιούμορ του και την αισιοδοξία του. «Ήθελα να χάσω κιλά, αλλά έτσι δεν το είχα φανταστεί», είπε χαριτολογώντας βλέποντας την ακρωτηριασμένη του γάμπα. Οι φροντιστές του και οι νοσηλευτές περιγράφουν ότι πρόκειται για έναν ασθενή με θετική διάθεση, ο οποίος εκτιμά βαθιά την υποστήριξη και τις ευχές που λαμβάνει από όλο τον κόσμο, ειδικά από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Tόμας Μαρκλ υπενθύμισε επίσης την επιθυμία του για επανασύνδεση με την κόρη του: «Δεν θέλω να πεθάνω ξένος με την Μέγκαν. Θέλω να γνωρίσω τα εγγόνια μου και ίσως τον γαμπρό μου». Η επιθυμία του αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένης της μακράς απομάκρυνσης που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια, με γεγονότα όπως οι καρδιακές προσβολές πριν από τον γάμο της Meghan, που τον εμπόδισαν να την συνοδεύσει στην εκκλησία και την ανάγκη του πρίγκιπα Charles να τη συνοδεύσει στη θέση του.
Η περιπέτεια της υγείας του Τόμας Μαρκλ έχει αναδείξει μια ανθρώπινη πλευρά πίσω από την έντονη δημοσιότητα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δείχνει ευγνωμοσύνη για τη ζωή και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν: «Είμαι ένας γέρος άνδρας τώρα, αλλά η ζωή μου σώθηκε και είμαι ευγνώμων. Έχω δρόμο μπροστά μου, αλλά είμαι ζωντανός».
Από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο Cebu, ο Τόμας Μαρκλ απευθύνθηκε με συγκινητικά λόγια στην κόρη του, Μέγκαν Μαρκλ: «Θέλω να σε δω μια τελευταία φορά πριν πεθάνω». Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να γνωρίσει τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, και τα εγγόνια του, Άρτσι, έξι ετών, και Λίλιμπετ, τεσσάρων. Η σχέση τους παραμένει τεταμένη από την ημέρα του γάμου της Μέγκαν με τον Χάρι το 2018, όταν μια σειρά από παρεξηγήσεις και δημόσιες εντάσεις τους οδήγησαν σε μακροχρόνια απομάκρυνση.
'See me one more time before I die': Thomas Markle issues desperate plea to Meghan from hospital bed - and says Duchess HASN'T called him after 'life or death' leg amputation https://t.co/aJEruRhtYT— Daily Mail (@DailyMail) December 6, 2025
