Μέγκαν Μαρκλ: Δύσκολες ώρες για τον πατέρα της, οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του, κινδύνεψε η ζωή του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο πατέρας τηςΟ Αμερικανός συνταξιούχος υπεύθυνος φωτισμού του Χόλιγουντ υπεβλήθη σε μία σοβαρή επέμβαση στιςΤην Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η επέμβαση, έπειτα από θρόμβωση που διέκοψε την κυκλοφορία του αίματος και οδήγησε σε νέκρωση του άκρου του. Ο γιος του Τόμας Μάρκλ, Τζούνιορ επιβεβαίωσε την κατάσταση μιλώντας στο ίδιο μέσο.Ο Τόμας Τζούνιορ εξήγησε ότι η κατάσταση του πατέρα του χειροτέρεψε απότομα: «Το πόδι του έγινε μπλε και μετά μαύρο. Συνέβη πολύ γρήγορα. Τον πήγα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, του έκαναν εξετάσεις και μας είπαν ότι το πόδι έπρεπε να ακρωτηριαστεί». Μετά την πρώτη εκτίμηση, ομεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Σέμπου, όπου ζει από τις αρχές του έτους. Εκεί, οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο και οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό του άκρου του.Σύμφωνα με τον γιο του, «δεν υπήρχε άλλη επιλογή». Οι γιατροί εξήγησαν ότι ήταν «ζήτημα ζωής και θανάτου». Ο Μάρκλ αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση στον αριστερό του μηρό. Ο Τόμας Τζούνιορ, ο οποίος έχει αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα του, είπε ότι οι γιατροί παραμένουν «εξαιρετικά ανήσυχοι» για την κατάσταση της υγείας του. Ο 81χρονος νοσηλεύεται στην εντατική σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση. Όπως ανέφερε ο γιος του, «οι επόμενες τρεις ημέρες είναι κρίσιμες». Οι γιατροί φοβούνταν για ενδεχόμενη λοίμωξη, με κίνδυνο σηψαιμίας ή γάγγραινας. «Το δέρμα του ήταν μαυρισμένο. Δεν μας δόθηκε καμία άλλη επιλογή. Είπαν: “Πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργείο τώρα, αλλιώς μπορεί να πεθάνει”» ανέφερε ο γιος του Μαρκλ.Ο Τόμας Μάρκλ δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, ούτε τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ. Η σχέση του με τη Μέγκαν έχει διακοπεί από το 2018. Λίγο αργότερα, ο Μαρκλ υπέστη δύο καρδιακά επεισόδια και, σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη του ήταν «έξαλλη», επειδή δεν μπόρεσε να παραστεί στον γάμο της.Τα τελευταία χρόνια, η υγεία του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Το 2022 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, χάνοντας προσωρινά την ικανότητα ομιλίας, την οποία ανέκτησε εν μέρει με λογοθεραπεία. Τον Ιανουάριο, μετακόμισε στις Φιλιππίνες, λέγοντας στην «Daily Mail»: «Οι ΗΠΑ και το Μεξικό μου θύμιζαν συνεχώς την αποξένωση από την κόρη μου. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από εκείνη και τον Χάρι, που ήταν πάντα στην τηλεόραση με τις εκπομπές. Έτσι μετακόμισα στην άλλη πλευρά του κόσμου ελπίζοντας σε μια πιο ήσυχη ζωή».