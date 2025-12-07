13 γεωργοί απήχθησαν στη βορειοανατολική Νιγηρία
ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία Απαγωγές Γεωργοί

13 γεωργοί απήχθησαν στη βορειοανατολική Νιγηρία

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω απαγωγών

13 γεωργοί απήχθησαν στη βορειοανατολική Νιγηρία
Τουλάχιστον 13 παραγωγοί κρεμμυδιών απήχθησαν στη βορειοανατολική Νιγηρία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους το Σάββατο, σημειώνοντας το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς απαγωγών που συγκλονίζουν τη χώρα.

Η Νιγηρία έχει πληγεί από αύξηση των απαγωγών τις τελευταίες εβδομάδες, περιλαμβανομένης της αρπαγής περισσότερων από 300 μαθητών πριν από δύο εβδομάδες, γεγονός που τράβηξε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στις διαρκείς προκλήσεις ασφάλειας της χώρας. Σε απάντηση, ο Πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας την πρόσληψη δεκάδων χιλιάδων επιπλέον αστυνομικών και στρατιωτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Γύρω τα μεσάνυχτα, «άγνωστοι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Μαλάρι … και απήγαγαν δεκατέσσερις γεωργούς κρεμμυδιών», δήλωσε ο Άμπα Αμπάρι, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης Konduga, προσθέτοντας ότι ένας από τους απαγωγείς κατάφερε αργότερα να διαφύγει.

Οι γεωργοί είχαν περάσει τη νύχτα στα χωράφια τους για να ποτίσουν τις καλλιέργειες και να φυλάξουν τα ζώα τους όταν απήχθησαν. Η περιοχή Konduga βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από τη Μάιντουγκουρι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Borno.

Η πολιτεία Borno αποτελεί το επίκεντρο της τζιχαντιστικής βίας στη Νιγηρία από την έναρξη της εξέγερσης του Boko Haram το 2009. Ενώ οι απαγωγές για λύτρα από ένοπλες συμμορίες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στα βορειοδυτικά και κεντρικά μέρη της Νιγηρίας, πρόσφατες αναφορές δείχνουν αύξηση των απαγωγών και στη βορειοανατολική περιοχή.

Ο Τιτζάνι Αχμέντ, επικεφαλής της πολιτοφυλακής Civilian Joint Task Force στο Konduga, επιβεβαίωσε ότι οι απαγωγείς έχουν επικοινωνήσει με τις οικογένειες ζητώντας λύτρα.

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Το χριστουγεννιάτικο κανάλι-θεσμός της COSMOTE TV επιστρέφει δυναμικά

Διαθέσιμο από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, με 4 καθημερινές back-2-back προβολές ταινιών - Με πάνω από 130 ταινίες για όλη την οικογένεια και περισσότερες από 25 ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης