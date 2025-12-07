13 γεωργοί απήχθησαν στη βορειοανατολική Νιγηρία

Τουλάχιστον 13 παραγωγοί κρεμμυδιών απήχθησαν
στη βορειοανατολική Νιγηρία,
σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους το Σάββατο, σημειώνοντας το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς απαγωγών που συγκλονίζουν τη χώρα.
Η Νιγηρία έχει πληγεί από αύξηση των απαγωγών τις τελευταίες εβδομάδες, περιλαμβανομένης της αρπαγής περισσότερων από 300 μαθητών πριν από δύο εβδομάδες, γεγονός που τράβηξε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στις διαρκείς προκλήσεις ασφάλειας της χώρας. Σε απάντηση, ο Πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας την πρόσληψη δεκάδων χιλιάδων επιπλέον αστυνομικών και στρατιωτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Γύρω τα μεσάνυχτα, «άγνωστοι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Μαλάρι … και απήγαγαν δεκατέσσερις γεωργούς κρεμμυδιών», δήλωσε ο Άμπα Αμπάρι, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης Konduga, προσθέτοντας ότι ένας από τους απαγωγείς κατάφερε αργότερα να διαφύγει.
Οι γεωργοί είχαν περάσει τη νύχτα στα χωράφια τους για να ποτίσουν τις καλλιέργειες και να φυλάξουν τα ζώα τους όταν απήχθησαν. Η περιοχή Konduga βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από τη Μάιντουγκουρι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Borno.
Η πολιτεία Borno αποτελεί το επίκεντρο της τζιχαντιστικής βίας στη Νιγηρία από την έναρξη της εξέγερσης του Boko Haram το 2009. Ενώ οι απαγωγές για λύτρα από ένοπλες συμμορίες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στα βορειοδυτικά και κεντρικά μέρη της Νιγηρίας, πρόσφατες αναφορές δείχνουν αύξηση των απαγωγών και στη βορειοανατολική περιοχή.
Ο Τιτζάνι Αχμέντ, επικεφαλής της πολιτοφυλακής Civilian Joint Task Force στο Konduga, επιβεβαίωσε ότι οι απαγωγείς έχουν επικοινωνήσει με τις οικογένειες ζητώντας λύτρα.