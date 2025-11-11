ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Τραμπ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον Αλ-Σάρα και αναστέλλει τις κυρώσεις σε βάρος της Συρίας για ακόμα 180 ημέρες

Σε μια λακωνική ανακοίνωση, η συριακή προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τρόπους ανάπτυξης και ενίσχυσης» των διμερών σχέσεων, καθώς και «αρκετά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα»

Από τη «μαύρη λίστα» του FBI με τους καταζητούμενους για τρομοκρατία, σε μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, έγινε δεκτός την Δευτέρα (10/11) από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλο ένα σημαντικό ορόσημο για τον πρώην τζιχαντιστή.

Με αφορμή την ιστορική επίσκεψη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την παύση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας για άλλες 180 ημέρες, ενόψει της απόφασης του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την τελική άρση τους.

Ο Σύρος πρόεδρος έφθασε στον Λευκό Οίκο στις 11:37 (τοπική ώρα, 18:37 στην Ελλάδα), χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είθισται να συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων.



Ο Άχμεντ αλ Σάρα έφυγε από τον Λευκό Οίκο γύρω στις 13:20 (τοπική ώρα, 20:20 στην Ελλάδα), σταματώντας για λίγο προκειμένου να χαιρετήσει υποστηρικτές του που τον επευφημούσαν.



Κλείσιμο
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξέφρασε αργότερα την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, αναφέροντας πως τα πάει καλά μαζί του και ότι θεωρεί πως κάνει «πολύ καλή δουλειά» στη χώρα του. «Λένε πως είχε σκληρό παρελθόν. Όλοι είχαμε σκληρό παρελθόν», σχολίασε.



Σε μια λακωνική ανακοίνωση, η συριακή προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τρόπους ανάπτυξης και ενίσχυσης» των διμερών σχέσεων, καθώς και «αρκετά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ενημέρωσης Χάμζα αλ Μούσταφα ενημέρωσε πως η Συρία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας με τη διεθνή αντιζιχαντιστική συμμαχία που σχηματίστηκε το 2014 με στόχο να συντρίψει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). «Η συμφωνία είναι πολιτική και μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνει στρατιωτικές συνιστώσες», διευκρίνισε.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο, ως επικεφαλής μιας ισλαμιστικής συμμαχίας που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Έκτοτε έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ.



