Ο Τραμπ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον Αλ-Σάρα και αναστέλλει τις κυρώσεις σε βάρος της Συρίας για ακόμα 180 ημέρες

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ενημέρωσης Χάμζα αλ Μούσταφα ενημέρωσε πως η Συρία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας με τη διεθνή αντιζιχαντιστική συμμαχία που σχηματίστηκε το 2014 με στόχο να συντρίψει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). «Η συμφωνία είναι πολιτική και μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνει στρατιωτικές συνιστώσες», διευκρίνισε.Ο Άχμεντ αλ Σάρα ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο, ως επικεφαλής μιας ισλαμιστικής συμμαχίας που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Έκτοτε έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ.