Ο Τραμπ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον Αλ-Σάρα και αναστέλλει τις κυρώσεις σε βάρος της Συρίας για ακόμα 180 ημέρες
Σε μια λακωνική ανακοίνωση, η συριακή προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τρόπους ανάπτυξης και ενίσχυσης» των διμερών σχέσεων, καθώς και «αρκετά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα»
Με αφορμή την ιστορική επίσκεψη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την παύση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας για άλλες 180 ημέρες, ενόψει της απόφασης του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την τελική άρση τους.
Ο Σύρος πρόεδρος έφθασε στον Λευκό Οίκο στις 11:37 (τοπική ώρα, 18:37 στην Ελλάδα), χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είθισται να συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων.
Photos published of today’s meeting in the White House Oval Office between U.S. President Donald J. Trump and Syrian President Ahmed al-Sharaa, attended by a number of other senior officials, including Vice-President JD Vance, Special Envoy Tom Barrack, and Syria’s Foreign… pic.twitter.com/fXO5S9I4Le— OSINTdefender (@sentdefender) November 10, 2025
Ο Άχμεντ αλ Σάρα έφυγε από τον Λευκό Οίκο γύρω στις 13:20 (τοπική ώρα, 20:20 στην Ελλάδα), σταματώντας για λίγο προκειμένου να χαιρετήσει υποστηρικτές του που τον επευφημούσαν.
📍 The Syrian president has departed the White House following historic talks with Trump— Anadolu English (@anadoluagency) November 10, 2025
➡️ The meeting between President al-Sharaa and President Trump lasted nearly two hours pic.twitter.com/3W38WqqN7c
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξέφρασε αργότερα την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, αναφέροντας πως τα πάει καλά μαζί του και ότι θεωρεί πως κάνει «πολύ καλή δουλειά» στη χώρα του. «Λένε πως είχε σκληρό παρελθόν. Όλοι είχαμε σκληρό παρελθόν», σχολίασε.
US President Donald Trump said he gets along well with Syrian President Ahmed al-Sharaa and expressed confidence he will be able to do the job https://t.co/1x5NOALsVk pic.twitter.com/9D3yqEyYRd— Reuters (@Reuters) November 10, 2025
Ο Άχμεντ αλ Σάρα ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο, ως επικεφαλής μιας ισλαμιστικής συμμαχίας που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Έκτοτε έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ.
