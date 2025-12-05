Γερμανία: Ψηφίστηκαν οι αλλαγές στην στρατιωτική θητεία

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, στα 18 τους χρόνια οι άνδρες υποχρεωτικά και οι γυναίκες εθελοντικά θα συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα περιγράφουν τις δραστηριότητές τους, αλλά και το ενδιαφέρον τους για την στρατιωτική θητεία