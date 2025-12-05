Δόγμα Τραμπ σε 33 σελίδες: Τέλος στη μαζική μετανάστευση, η ΕΕ κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό, να αποκαταστήσουμε την κυριαρχία μας στη Λατινική Αμερική

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο σχετικά με την Στρατηγική Εθνικής Άμυνας, στο οποίο προβλέπει την «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης - Βασική προτεραιότητα ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία

«Στρατηγική Εθνικής Άμυνας», στο οποίο προειδοποιεί την Ευρώπη με «πολιτισμική εξάλειψη» και αναφέρει ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει την αμερικανική κυριαρχία επί της Λατινικής Αμερικής, όπως και ότι η «εποχή της μαζικής μετανάστευσης» πρέπει να τερματιστεί.



Υπάρχει κίνδυνος «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης, αναφέρει το κείμενο αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή από την κυβέρνηση Τραμπ. «Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο», τονίζει.







Σύμφωνα με το κείμενο, η κυβέρνηση Τραμπ διαφωνεί με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο». «Η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων επιθυμεί την ειρήνη, αλλά αυτή η επιθυμία δεν μεταφράζεται σε πολιτική, κυρίως λόγω της υπονόμευσης των δημοκρατικών διαδικασιών από αυτές τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι στρατηγικά σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς επειδή τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις αν είναι παγιδευμένα σε πολιτική κρίση».



Το έγγραφο των 33 σελίδων ζητεί επίσης «την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας» επί της Λατινικής Αμερικής και προαναγγέλλει μια «αναπροσαρμογή» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόσμο, «για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από θέατρα, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες».







«Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας από εισβολές, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και από διασυνοριακές απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων», συνεχίζει το έγγραφο.



Παράλληλα οι ΗΠΑ καλούν την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν την άμυνα της Ταϊβάν έναντι της Κίνας.



«Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, με έμφαση στις δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτροπή των αντιπάλων» προκειμένου να μην επιτεθούν στην Ταϊβάν, αναφέρει το έγγραφο.



«Απώλεια εθνικής ταυτότητας» των ευρωπαϊκών χωρών



«Είναι περισσότερο από πιθανό, το αργότερο μέσα σε λίγες δεκαετίες, τα μέλη του ΝΑΤΟ να είναι κυρίως μη ευρωπαϊκά» αναφέρει το κείμενο, υιοθετώντας τη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», την οποία συνδέει με το μεταναστευτικό.



Κλείσιμο



«Είναι θεμιτό να αναρωτηθούμε αν (οι χώρες αυτές) θα αντιληφθούν τη θέση τους στον κόσμο ή τη συμμαχία τους με τις ΗΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως αυτές που υπέγραψαν το καταστατικό» της Συμμαχίας, συνεχίζει.



Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει μπερδεμένα τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που «υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία, τις μεταναστευτικές πολιτικές που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν εντάσεις, τη λογοκρισία της ελευθερίας της έκφρασης και την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης, την πτώση του ποσοστού γεννητικότητας, καθώς και την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων».



Η Ουάσινγκτον εκφράζει την ελπίδα «η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή, να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της σε πολιτισμικό επίπεδο και να εγκαταλείψει την άκαρπη εμμονή της με την κανονιστική ασφυξία».



Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο σχετικά με την, στο οποίο προειδοποιεί τηνμε «πολιτισμική εξάλειψη» και αναφέρει ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει την αμερικανική κυριαρχία επί της, όπως και ότι η «εποχή της μαζικής μετανάστευσης» πρέπει να τερματιστεί.Υπάρχει κίνδυνος «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης, αναφέρει το κείμενο αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή από την κυβέρνηση. «Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο», τονίζει.Στο έγγραφο καταγράφεται, επίσης, σαν μια από τις βασικές, προτεραιότητες των ΗΠΑ η επίλυση του ζητήματος του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. «Είναι πρωταρχικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να διαπραγματευτούν την ταχεία παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία , προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, να αποτραπεί η ακούσια κλιμάκωση ή επέκταση του πολέμου, να αποκατασταθεί η στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία και, μετά τις εχθροπραξίες, να εξασφαλιστεί η ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωσή της ως βιώσιμου κράτους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με το κείμενο, η κυβέρνηση Τραμπ διαφωνεί με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο». «Η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων επιθυμεί την ειρήνη, αλλά αυτή η επιθυμία δεν μεταφράζεται σε πολιτική, κυρίως λόγω της υπονόμευσης των δημοκρατικών διαδικασιών από αυτές τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι στρατηγικά σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς επειδή τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις αν είναι παγιδευμένα σε πολιτική κρίση».Το έγγραφο των 33 σελίδων ζητεί επίσης «την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας» επί της Λατινικής Αμερικής και προαναγγέλλει μια «αναπροσαρμογή» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόσμο, «για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από θέατρα, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες».Η Ουάσινγκτον αναφέρει εξάλλου ότι «η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Η ασφάλεια των συνόρων είναι βασικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας», τονίζει, την ώρα που ο Τραμπ έχει αυστηροποιήσει πολύ την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.«Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας από εισβολές, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και από διασυνοριακές απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων», συνεχίζει το έγγραφο.Παράλληλα οι ΗΠΑ καλούν την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν την άμυνα τηςέναντι της Κίνας.«Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, με έμφαση στις δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτροπή των αντιπάλων» προκειμένου να μην επιτεθούν στην Ταϊβάν, αναφέρει το έγγραφο.«Είναι περισσότερο από πιθανό, το αργότερο μέσα σε λίγες δεκαετίες, τα μέλη του ΝΑΤΟ να είναι κυρίως μη ευρωπαϊκά» αναφέρει το κείμενο, υιοθετώντας τη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», την οποία συνδέει με το μεταναστευτικό.Οι θιασώτες της θεωρίας αυτής, μεταξύ των οποίων και η κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζουν ότι οι ελίτ σχεδιάζουν να μειώσουν την εκλογική δύναμη των λευκών Ευρωπαίων, ανοίγοντας τις πόρτες των χωρών τους σε μετανάστες από την αφρικανική ήπειρο -και συγκεκριμένα από τις μουσουλμανικές χώρες.«Είναι θεμιτό να αναρωτηθούμε αν (οι χώρες αυτές) θα αντιληφθούν τη θέση τους στον κόσμο ή τη συμμαχία τους με τις ΗΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως αυτές που υπέγραψαν το καταστατικό» της Συμμαχίας, συνεχίζει.Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει μπερδεμένα τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που «υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία, τις μεταναστευτικές πολιτικές που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν εντάσεις, τη λογοκρισία της ελευθερίας της έκφρασης και την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης, την πτώση του ποσοστού γεννητικότητας, καθώς και την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων».Η Ουάσινγκτον εκφράζει την ελπίδα «η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή, να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της σε πολιτισμικό επίπεδο και να εγκαταλείψει την άκαρπη εμμονή της με την κανονιστική ασφυξία».

Το αμερικανικό έγγραφο, που αφιερώνει λίγες παραγράφους για την αμερικανική στρατηγική στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, έχει στόχο να επαναπροσδιορίσει το σύνολο της διπλωματικής και στρατιωτικής πολιτικής υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ετών.



Ασφάλεια συνόρων



Υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες για αύξηση του αμερικανικού ενεργειακού εφοδιασμού, το κείμενο υποστηρίζει ότι “ο ιστορικός λόγος” που είχε η Αμερική για να εστιάζει στη Μέση Ανατολή “θα μειωθεί”.



Το έγγραφο αυτό ζητεί επίσης “την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας” επί της Λατινικής Αμερικής και προαναγγέλλει μια “αναπροσαρμογή” της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόσμο, “για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από θέατρα, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες”.



Αναφορικά με την Κίνα, το έγγραφο επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις υπέρ μιας “ανοικτής και ελεύθερης” περιοχής Ασίας- Ειρηνικού, αλλά δίνει περισσότερη έμφαση στον οικονομικό ανταγωνισμό.



Παράλληλα οι ΗΠΑ καλούν την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν την άμυνα της Ταϊβάν έναντι της Κίνας.



“Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, με έμφαση στις δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτροπή των αντιπάλων” προκειμένου να μην επιτεθούν στην Ταϊβάν, αναφέρει το έγγραφο.



Η Ουάσινγκτον αναφέρει εξάλλου ότι “η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Η ασφάλεια των συνόρων είναι βασικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας”, τονίζει, την ώρα που ο Τραμπ έχει αυστηροποιήσει πολύ την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.



“Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας από εισβολές, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και από διασυνοριακές απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων”, συνεχίζει το έγγραφο.



Οι αμερικανικές υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αναστέλλουν την εξέταση όλων των αιτήσεων για την παροχή “πράσινης κάρτας” καθεστώς μόνιμης παραμονής στις ΗΠΑ, αλλά και για πολιτογράφηση που έχουν υποβληθεί από πολίτες 19 χωρών.