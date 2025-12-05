Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Προβλήματα στην Cloudflare: Κατέρρευσαν πολλές ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο, τι λέει η εταιρεία
Προβλήματα στην Cloudflare: Κατέρρευσαν πολλές ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο, τι λέει η εταιρεία
Κάποιοι ιστότοποι που είχαν επηρεαστεί από το μεγάλο blackout του προηγούμενου μήνα αυτή τη φορά δεν αντιμετώπισαν προβλήματα
Σοβαρή αναστάτωση προκάλεσε στο διαδίκτυο νέα, εκτεταμένη βλάβη της Cloudflare, η οποία οδήγησε σε προσωρινή κατάρρευση πολλών μεγάλων ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν ήταν το X (πρώην Twitter), το Substack, το Canva και πλήθος άλλων υπηρεσιών. Όπως φαίνεται, το πρόβλημα αυτή τη φορά κράτησε λίγα λεπτά και στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αποκατασταθεί η λειτουργία πολλών ιστοσελίδων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Cloudflare, η οποία λειτουργεί ως κρίσιμος πυλώνας για τη λειτουργία πολλών διαδικτυακών υπηρεσιών, βιώνει «εσωτερική υποβάθμιση υπηρεσίας» από τις πρώτες ώρες της 5ης Δεκεμβρίου 2025.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και το Down Detector, η γνωστή πλατφόρμα παρακολούθησης διαδικτυακών βλαβών, τέθηκε εκτός λειτουργίας — γεγονός που δείχνει το εύρος του προβλήματος, καθώς η ίδια βασίζεται στην Cloudflare.
Κάποιοι ιστότοποι που είχαν επηρεαστεί από το μεγάλο blackout του προηγούμενου μήνα αυτή τη φορά δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, προφανώς επειδή στο μεταξύ είχαν μειώσει την εξάρτησή τους από τις υπηρεσίες της Cloudflare. Ανάμεσά τους ήταν και το ChatGPT, που συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.
Χιλιάδες χρήστες που προσπάθησαν να επισκεφθούν δημοφιλείς ιστοσελίδες είδαν στην οθόνη τους το μήνυμα «500 internal server error» αντί για το αναμενόμενο περιεχόμενο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η πρόσβαση ήταν αδύνατη για αρκετά λεπτά.
Το συμβάν έρχεται μόλις δυόμισι εβδομάδες μετά την προηγούμενη μεγάλη βλάβη της Cloudflare, η οποία είχε ρίξει εκτός λειτουργίας σημαντικό κομμάτι του διαδικτύου για ώρες.
Η εταιρεία παρέχει βασικές υπηρεσίες διαδικτυακής υποδομής σε χιλιάδες ιστότοπους παγκοσμίως, λειτουργώντας ως «ενδιάμεσος» που εξασφαλίζει ότι οι ιστοσελίδες παραμένουν online ακόμη και υπό συνθήκες πολύ αυξημένης επισκεψιμότητας.
Η μεγάλη αυτή εξάρτηση, όμως, σημαίνει ότι κάθε δυσλειτουργία στην Cloudflare μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να συμπαρασύρει πολλές διαφορετικές πλατφόρμες, προκαλώντας μια αλυσίδα διαδικτυακών διακοπών — όπως ακριβώς συνέβη και αυτή τη φορά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Cloudflare, η οποία λειτουργεί ως κρίσιμος πυλώνας για τη λειτουργία πολλών διαδικτυακών υπηρεσιών, βιώνει «εσωτερική υποβάθμιση υπηρεσίας» από τις πρώτες ώρες της 5ης Δεκεμβρίου 2025.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και το Down Detector, η γνωστή πλατφόρμα παρακολούθησης διαδικτυακών βλαβών, τέθηκε εκτός λειτουργίας — γεγονός που δείχνει το εύρος του προβλήματος, καθώς η ίδια βασίζεται στην Cloudflare.
Κάποιοι ιστότοποι που είχαν επηρεαστεί από το μεγάλο blackout του προηγούμενου μήνα αυτή τη φορά δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, προφανώς επειδή στο μεταξύ είχαν μειώσει την εξάρτησή τους από τις υπηρεσίες της Cloudflare. Ανάμεσά τους ήταν και το ChatGPT, που συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.
Χιλιάδες χρήστες που προσπάθησαν να επισκεφθούν δημοφιλείς ιστοσελίδες είδαν στην οθόνη τους το μήνυμα «500 internal server error» αντί για το αναμενόμενο περιεχόμενο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η πρόσβαση ήταν αδύνατη για αρκετά λεπτά.
Το συμβάν έρχεται μόλις δυόμισι εβδομάδες μετά την προηγούμενη μεγάλη βλάβη της Cloudflare, η οποία είχε ρίξει εκτός λειτουργίας σημαντικό κομμάτι του διαδικτύου για ώρες.
Η εταιρεία παρέχει βασικές υπηρεσίες διαδικτυακής υποδομής σε χιλιάδες ιστότοπους παγκοσμίως, λειτουργώντας ως «ενδιάμεσος» που εξασφαλίζει ότι οι ιστοσελίδες παραμένουν online ακόμη και υπό συνθήκες πολύ αυξημένης επισκεψιμότητας.
Η μεγάλη αυτή εξάρτηση, όμως, σημαίνει ότι κάθε δυσλειτουργία στην Cloudflare μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να συμπαρασύρει πολλές διαφορετικές πλατφόρμες, προκαλώντας μια αλυσίδα διαδικτυακών διακοπών — όπως ακριβώς συνέβη και αυτή τη φορά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα