Ακυρώθηκε η συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ζελένσκι στις Βρυξέλλες

Ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία

Δεν θα γίνει τελικά η συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Αμερικανού ηγέτη, Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με δημοσιογράφο του Euronews.

Η προγραμματισμένη συνάντηση στις Βρυξέλλες ακυρώθηκε — πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι συνομιλίες δεν θα προχωρήσουν και ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το kyivpost, το Κρεμλίνο υποστηρίζει πως οι Γουίτκοφ και Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας για την Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα – μια δήλωση που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά των ΗΠΑ.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συζητούσαν με τον Ζελένσκι τα αποτελέσματα των συνομιλιών τους με τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο λόγος για την ακύρωση δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανένα συμβιβασμό» μετά από σχεδόν πέντε ώρες συνομιλιών για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε αργά την Τρίτη ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε τις συζητήσεις «πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές».

