Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Φρίκη στη Σλοβενία: 31χρονη influencer βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα, τη στραγγάλισε ο πρώην σύντροφός της - «Κάποιος είναι στη σκάλα»
Φρίκη στη Σλοβενία: 31χρονη influencer βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα, τη στραγγάλισε ο πρώην σύντροφός της - «Κάποιος είναι στη σκάλα»
Η βαλίτσα με το πτώμα βρέθηκε σε δάσος - Τρομακτικά τα τελευταία μηνύματα που έστειλε η νεαρή γυναίκα
Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αυστρία και τη Σλοβενία βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, μετά τον εντοπισμό της σορού της 31χρονης beauty influencer Στέφανι Πίπερ μέσα σε μια βαλίτσα σε δασική περιοχή της Σλοβενίας.
Η νεαρή γυναίκα είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου, λίγες ώρες μετά την επιστροφή της στο σπίτι της από χριστουγεννιάτικο πάρτι.
Σύμφωνα με την αστυνομία της Στυρίας, η influencer – γνωστή για το περιεχόμενο μακιγιάζ, μόδας και μουσικής στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης – είχε στείλει αρχικά μήνυμα σε φίλη της ότι επέστρεψε με ασφάλεια.
Λίγο αργότερα όμως ακολούθησε δεύτερο, ανησυχητικό μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι πίστευε πως «υπήρχε κάποιος στη σκάλα» της πολυκατοικίας της.
Γείτονες κατέθεσαν ότι άκουσαν φασαρία και ότι είδαν τον πρώην σύντροφό της στο κτίριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Oe24, 20 Minuten και Kleine Zeitung.
Όταν συγγενείς και συνεργάτες της δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της και εκείνη δεν εμφανίστηκε στην εργασία της, δήλωσαν την εξαφάνισή της.
Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του 31χρονου πρώην συντρόφου της στη Σλοβενία, κοντά σε ένα καμένο αυτοκίνητο που ανήκε στον ίδιο. Οι αστυνομικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στη χώρα.
Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Στυρίας σημείωσε: «Το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου, η σλοβενική αστυνομία ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο είχε τυλιχθεί στις φλόγες στον χώρο στάθμευσης καζίνο κοντά στα σύνορα. Το όχημα ανήκε στον 31χρονο».
Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας εκδόθηκε στην Αυστρία και κατά την ανάκριση φέρεται να συνεργάστηκε με τις αρχές.
Η νεαρή γυναίκα είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου, λίγες ώρες μετά την επιστροφή της στο σπίτι της από χριστουγεννιάτικο πάρτι.
Σύμφωνα με την αστυνομία της Στυρίας, η influencer – γνωστή για το περιεχόμενο μακιγιάζ, μόδας και μουσικής στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης – είχε στείλει αρχικά μήνυμα σε φίλη της ότι επέστρεψε με ασφάλεια.
Λίγο αργότερα όμως ακολούθησε δεύτερο, ανησυχητικό μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι πίστευε πως «υπήρχε κάποιος στη σκάλα» της πολυκατοικίας της.
Γείτονες κατέθεσαν ότι άκουσαν φασαρία και ότι είδαν τον πρώην σύντροφό της στο κτίριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Oe24, 20 Minuten και Kleine Zeitung.
Όταν συγγενείς και συνεργάτες της δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της και εκείνη δεν εμφανίστηκε στην εργασία της, δήλωσαν την εξαφάνισή της.
Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του 31χρονου πρώην συντρόφου της στη Σλοβενία, κοντά σε ένα καμένο αυτοκίνητο που ανήκε στον ίδιο. Οι αστυνομικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στη χώρα.
Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Στυρίας σημείωσε: «Το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου, η σλοβενική αστυνομία ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο είχε τυλιχθεί στις φλόγες στον χώρο στάθμευσης καζίνο κοντά στα σύνορα. Το όχημα ανήκε στον 31χρονο».
Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας εκδόθηκε στην Αυστρία και κατά την ανάκριση φέρεται να συνεργάστηκε με τις αρχές.
Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung, ο πρώην σύντροφος της Πίπερ φέρεται να ομολόγησε ότι τη στραγγάλισε, έκρυψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στο δάσος, οδηγώντας στη συνέχεια τους αστυνομικούς στο σημείο ταφής.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι δύο άνδρες συγγενείς του υπόπτου έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στην Αυστρία όσο και στη Σλοβενία, με τις δύο υπηρεσίες να συνεργάζονται στενά για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα