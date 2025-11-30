Ο Νετανιάχου ζητεί προεδρική χάρη στη δίκη του για διαφθορά

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του Νετανιάχου το 2019 σε τρεις ξεχωριστές αλλά συνδεόμενες μεταξύ τους υποθέσεις που επικεντρώνονται γύρω από κατηγορίες ότι έκανε χάρες σε γνωστούς επιχειρηματίες με αντάλλαγμα δώρα και ευνοιϊκή κάλυψη στα ΜΜΕ.Ο πρωθυπουργός έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη ότι έκανε κάτι επιλήψιμο.Σύμμαχοί του στον κυβερνητικό συνασπισμό εξέδωσαν δηλώσεις υποστηρίζοντας το αίτημα του Νετανιάχου να του δοθεί χάρη, περιλαμβανομένου του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.Ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Γιαΐρ Γκολάν, πρώην αναπληρωτής αρχηγός του στρατού, κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, απευθύνοντας έκκληση στον πρόεδρο να μην του απονείμει χάρη.Ο Νετανιάχου εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 1996. Από τότε έχει υπηρετήσει στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και επέστρεψε στην πρωθυπουργία έπειτα από εκλογές το 2002.Οι επόμενες εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 και πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν οτι ο συνασπισμός του, ο πιο ακροδεξιός στην ιστορία του Ισραήλ, θα δυσκολευθεί να κερδίσει αρκετές έδρες προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.Καθ΄όλη τη σταδιοδρομία του ο Νετανιάχου, μία από τις πιο πολωτικές πολιτικές προσωπικότητες στη χώρα, έχει καλλιεργήσει τη φήμη ότι προτεραιοποιεί θέματα ασφάλειας και οικονομίας, αλλά έχει επίσης ακολουθηθεί από κατηγορίες για διαφθορά. Ήταν πρωθυπουργός στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της στο Ισραήλ, που θεωρείται ευρέως ως το πιο τραυματικό γεγονός στην ιστορία της χώρας και η φονικότερη επίθεση σε Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα.Από τότε, έχει επιβλέψει τον καταστροφικό πόλεμο στην Γάζα, που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και έχει ισοπεδώσει το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα, προκαλώντας ευρείες διεθνείς επικρίσεις και καταδίκη. Το Ισραήλ έχει αποδυναμώσει σημαντικά τη Χαμάς και επίσης την οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου και φέτος εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν που κατέστρεψαν κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.