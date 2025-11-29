Πέθανε ο οσκαρικός σεναριογράφος Τομ Στόπαρντ
ΚΟΣΜΟΣ
Θάνατος Σεναριογράφοι Όσκαρ

Πέθανε ο οσκαρικός σεναριογράφος Τομ Στόπαρντ

Ο Στόπαρντ καταξιώθηκε κυρίως για τα σενάριά του στις ταινίες «Βραζιλία» και «Ερωτευμένος Σαίξπηρ»

Πέθανε ο οσκαρικός σεναριογράφος Τομ Στόπαρντ
Ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το πρακτορείο καλλιτεχνών United Agents, που τον εκπροσωπεί.

Ο Τομ Στόπαρντ πέθανε ήσυχα, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του, στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το United Agents.

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του φίλου και πελάτη μας Τομ Στόπαρντ στο σπίτι του στο Ντόρσετ», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο Στόπαρντ καταξιώθηκε κυρίως για τα σενάριά του στις ταινίες «Βραζιλία» και «Ερωτευμένος Σαίξπηρ». Καταγόταν από την Τσεχοσλοβακία από την οποία διέφυγε όταν έφτασαν οι ναζί στη χώρα. Ήταν ένας από τους διασημότερους θεατρικούς συγγραφείς της Βρετανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοινή διακήρυξη Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Παπα Λέοντα ΙΔ' για ενότητα των Χριστιανών και κοινό Πάσχα

Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες - Νέες αποκαλύψεις για την «βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά

Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης