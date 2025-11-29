Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Πέθανε ο οσκαρικός σεναριογράφος Τομ Στόπαρντ
Ο Στόπαρντ καταξιώθηκε κυρίως για τα σενάριά του στις ταινίες «Βραζιλία» και «Ερωτευμένος Σαίξπηρ»
Ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το πρακτορείο καλλιτεχνών United Agents, που τον εκπροσωπεί.
Ο Τομ Στόπαρντ πέθανε ήσυχα, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του, στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το United Agents.
«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του φίλου και πελάτη μας Τομ Στόπαρντ στο σπίτι του στο Ντόρσετ», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.
Ο Στόπαρντ καταξιώθηκε κυρίως για τα σενάριά του στις ταινίες «Βραζιλία» και «Ερωτευμένος Σαίξπηρ». Καταγόταν από την Τσεχοσλοβακία από την οποία διέφυγε όταν έφτασαν οι ναζί στη χώρα. Ήταν ένας από τους διασημότερους θεατρικούς συγγραφείς της Βρετανίας.
