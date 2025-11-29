Muse Films: Η Μελάνια Τραμπ ίδρυσε εταιρεία παραγωγής
ΚΟΣΜΟΣ
Μελάνια Τραμπ Ντοκιμαντέρ Εταιρεία παραγωγής

Muse Films: Η Μελάνια Τραμπ ίδρυσε εταιρεία παραγωγής

Η είδηση έρχεται πριν από την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους των Amazon MGM Studios για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Muse Films: Η Μελάνια Τραμπ ίδρυσε εταιρεία παραγωγής
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής, Muse Films, είδηση που έρχεται πριν από την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους των Amazon MGM Studios για εκείνη.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο Melania, με το οποίο θα κάνει ντεμπούτο η νέα εταιρεία σκηνοθετείται από τον Μπρετ Ράτνερ και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ και σε άλλες επιλεγμένες χώρες. Θα ακολουθήσει αποκλειστική προβολή στο Prime Video του Amazon.

Η Muse Films ανακοινώθηκε στα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Τραμπ, όπου δημοσιεύθηκε βίντεο με το λογότυπο.



«Παρουσιάζουμε: Muse Films. Η νέα μου εταιρεία παραγωγής» έγραψε η Μελάνια Τραμπ «Melania η ταινία, αποκλειστικά στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 30 Ιανουαρίου 2026».

Η Amazon απέκτησε τα δικαιώματα για το ντοκιμαντέρ τον Ιανουάριο.

Η ταινία θα επικεντρώνεται στα παρασκήνια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025 μέσα από τα μάτια της πρώτης κυρίας.

Η Amazon ανακοίνωσε ότι το ντοκιμαντέρ θα εισέλθει στον κόσμο της Τραμπ καθώς εκείνη οργανώνει τα σχέδια ορκωμοσίας, αντιμετωπίζει τις πολυπλοκότητες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της. Με αποκλειστικά πλάνα που καταγράφουν κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και τοποθεσίες που δεν έχουν προβληθεί ξανά, η ταινία παρουσιάζει την επιστροφή της Μελάνια Τραμπ σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους στον κόσμο.

Κλείσιμο
Η Μελάνια είναι εκτελεστική παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Φερνάντο Σουλιτσίν της New Element Media. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024.


Ειδήσεις σήμερα:

Αγώνας δρόμου από τις αεροπορικές εταιρείες για την αναβάθμιση λογισμικού στα Airbus A320 - Τι ισχύει για Aegean και SKY Express

Η Αττική μετρά κάθε σταγόνα νερού - Σε λιγότερο από το 30% της χωρητικότητάς τους οι ταμιευτήρες

Black Friday και Cyber Monday: Διπλασιάστηκαν φέτος οι online αγορές - Ανοιχτά τα μαγαζιά και την Κυριακή
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης