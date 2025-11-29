Muse Films: Η Μελάνια Τραμπ ίδρυσε εταιρεία παραγωγής
Muse Films: Η Μελάνια Τραμπ ίδρυσε εταιρεία παραγωγής
Η είδηση έρχεται πριν από την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους των Amazon MGM Studios για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής, Muse Films, είδηση που έρχεται πριν από την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους των Amazon MGM Studios για εκείνη.
Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο Melania, με το οποίο θα κάνει ντεμπούτο η νέα εταιρεία σκηνοθετείται από τον Μπρετ Ράτνερ και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ και σε άλλες επιλεγμένες χώρες. Θα ακολουθήσει αποκλειστική προβολή στο Prime Video του Amazon.
Η Muse Films ανακοινώθηκε στα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Τραμπ, όπου δημοσιεύθηκε βίντεο με το λογότυπο.
«Παρουσιάζουμε: Muse Films. Η νέα μου εταιρεία παραγωγής» έγραψε η Μελάνια Τραμπ «Melania η ταινία, αποκλειστικά στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 30 Ιανουαρίου 2026».
Η Amazon απέκτησε τα δικαιώματα για το ντοκιμαντέρ τον Ιανουάριο.
Η ταινία θα επικεντρώνεται στα παρασκήνια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025 μέσα από τα μάτια της πρώτης κυρίας.
Η Amazon ανακοίνωσε ότι το ντοκιμαντέρ θα εισέλθει στον κόσμο της Τραμπ καθώς εκείνη οργανώνει τα σχέδια ορκωμοσίας, αντιμετωπίζει τις πολυπλοκότητες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της. Με αποκλειστικά πλάνα που καταγράφουν κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και τοποθεσίες που δεν έχουν προβληθεί ξανά, η ταινία παρουσιάζει την επιστροφή της Μελάνια Τραμπ σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους στον κόσμο.
Η Μελάνια είναι εκτελεστική παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Φερνάντο Σουλιτσίν της New Element Media. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024.
PRESENTING: MUSE FILMS— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 28, 2025
