Το μεγάλο παζάρι για την ειρήνη: Τι πραγματικά συζητούν ΗΠΑ και Ρωσία - Από τα «deal» δισεκατομμυρίων έως την κοινή αποστολή στον Άρη με την SpaceX του Μασκ

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Γουίτκοφ, ο Λευκός Οίκος ή ο Κούσνερ συντάσσονται ή συντονίζουν αυτές τις επενδυτικές πρωτοβουλίες. Ο Γουίτκοφ, που αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρωσία για έκτη φορά αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε ότι οι Ουκρανοί «έχουν πολεμήσει ηρωικά για την ανεξαρτησία τους» και ότι «είναι ώρα να εδραιώσουν όσα πέτυχαν μέσω διπλωματίας».Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, ανέφερε ότι συγκεντρώνεται υλικό από Κίεβο και Μόσχα για την κατάρτιση ειρηνευτικού σχεδίου, ενώ κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Ουκρανό σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Ρούστεμ Ουμέροφ και συνομίλησαν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν περιορισμένη εικόνα των επαφών του Γουίτκοφ.Στις συζητήσεις πριν από τη σύνοδο κορυφής του περασμένου Αυγούστου στην Αλάσκα, εξετάστηκε ακόμη και μια τεράστια ανταλλαγή κρατουμένων χωρίς πλήρη ενημέρωση της CIA ή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Μετά τη σύνοδο, ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφόρησαν φάκελο με λεπτομέρειες για τις οικονομικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, προκαλώντας έκπληξη σε ανώτατους αξιωματούχους.Ο Γουίτκοφ συνεργάζεται στενά με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία, στρατηγός εν αποστρατεία Κιθ Κέλογκ, έχει ουσιαστικά παραγκωνιστεί και ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι μια διαδικασία, στην οποία επιχειρηματίες με επιρροή κινούνται πέρα από τα παραδοσιακά όρια της διπλωματίας, επιδιώκοντας να συνδυάσουν ειρήνη και μεγάλα οικονομικά έργα. Όπως δήλωσε ο Γουίτκοφ: «Είμαι στη δουλειά της διευθέτησης συμφωνιών. Γι’ αυτό είμαι εδώ. Συνεχίζουμε να χτυπάμε την πόρτα και να προτείνουμε ιδέες».