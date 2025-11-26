1700 χρόνια από την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας - Συνάντηση Βαρθολομαίου με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας

Νίκαια 1700 χρόνια μετά - Ο χριστιανικός κόσμος, φέτος, εορτάζει τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην ιστορία της Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, τη σημερινή Ιζνίκ, το 325 - Στους εορτασμούς και ο πάπας Λέων ο ΙΔ’

για τη συμπλήρωση 1700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας στην Κωνσταντινούπολη θα ηγηθεί ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικλ Ρήγας.



Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Ρίγκα αναμένεται να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, επιβεβαιώνοντας την έμφαση, που δίνει η Ουάσιγκτον στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και στον διάλογο με θρησκευτικούς ηγέτες διεθνούς κύρους.



από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου. Το ταξίδι του έχει ως στόχο να υπογραμμίσει τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων.



Κατά τη διαμονή του στην Τουρκία, ο κ. Ρίγκα θα έχει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, με σκοπό τη εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την προώθηση συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η αναθέρμανση των αμερικανοτουρκικών δεσμών αποτελεί για την Ουάσιγκτον μια σταθερή επιδίωξη, ιδίως σε ζητήματα άμυνας, ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής πολιτικής.



Οι εορτασμοί για τα 1700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το 325 μ.Χ., αποτελούν ένα σημαντικό οικουμενικό γεγονός για τον χριστιανικό κόσμο. Η παρουσία υψηλόβαθμης αμερικανικής αντιπροσωπείας αναμένεται να προσδώσει επιπλέον βαρύτητα στις εκδηλώσεις, υπογραμμίζοντας τον διαχρονικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεσμού με διεθνή ακτινοβολία.



Βατικανό: Η Αποστολική Επιστολή του πάπα Λέοντα ενόψει του ταξιδιού για τα 1700 χρόνια από την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας Σύντομη αναφορά στο ταξίδι που πρόκειται να πραγματοποιήσει, από την Πέμπτη 27/11/2025, στην Τουρκία και στον Λίβανο, με κύρια στιγμή τον εορτασμό των χιλίων επτακοσίων ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έκανε ο πάπας Λέων ο ΙΔ’.



Ο πάπας απευθυνόμενος στο πλήθος πιστών που συνέρρευσε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, είπε:



«Πλησιάζει, πλέον, το αποστολικό ταξίδι που θα πραγματοποιήσω στην Τουρκία και στον Λίβανο. Στην Τουρκία θα τιμήσουμε την επέτειο των χιλίων επτακοσίων χρόνων από τη Σύνοδο της Νίκαιας. Για τον λόγο αυτό, σήμερα, δημοσιεύεται η Αποστολική Επιστολή In Unitate Fidei (Εν τη Ενότητι της Πίστεως, σ.σ.) η οποία τιμά το ιστορικό αυτό γεγονός. Τώρα, απευθυνόμαστε στην Παρθένο Μαρία, αναθέτοντας στη μητρική της διαμεσολάβηση όλες αυτές τις προθέσεις και την προσευχή μας για την ειρήνη».



Κλείσιμο



«Στην ενότητα της πίστης, η οποία κηρύχθηκε από τις απαρχές της Εκκλησίας, οι χριστιανοί καλούνται να πορευθούν με ομόνοια, διαφυλάττοντας και διαδίδοντας, με αγάπη και χαρά, το μήνυμα του Ιησού Χριστού», γράφει ο πάπας Λέων.



Προσθέτει, δε, ότι το δώρο το οποίο έλαβαν οι χριστιανοί είναι ο Υιός του Θεού, που ήλθε στη γη για τη σωτηρία μας, «και στον οποίο διακήρυξαν ότι πιστεύουν οι επίσκοποι που πήραν μέρος στην Σύνοδο της Νίκαιας, το 325 μετά Χριστόν».



Ο πάπας Πρέβοστ, τέλος, υπογραμμίζει στην Επιστολή που υπέγραψε ότι η πίστη στον Ιησού Χριστό, υιό του Θεού, η οποία διακηρύχθηκε στη Νίκαια και που προφέρεται μέχρι σήμερα στη λειτουργία, με το Σύμβολο της Πίστεως (Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως) «ενώνει όλους τους χριστιανούς και προσφέρει ελπίδα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, εν μέσω πολλών ανησυχιών και φόβων, απειλών πολέμων και βίας, σοβαρών αδικιών και ελλείψεων ισορροπίας, φυσικών καταστροφών, πείνας και εξαθλίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων».



Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του αποστολική επίσκεψη σε Τουρκία και Λίβανο, με ενδιάμεση στάση στη Νίκαια, όπου θα συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις. Μιλώντας πρόσφατα από το Castel Gandolfo, ο Ποντίφικας τόνισε πως μεταφέρει «ένα μήνυμα ειρήνης και ελπίδας», υπογραμμίζοντας ότι η επέτειος προσφέρει μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών.



Της αμερικανικής αποστολής, που θα συμμετάσχει στους εορτασμούςθα ηγηθεί ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικλ Ρήγας.Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη, ο κ.αναμένεται να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, επιβεβαιώνοντας την έμφαση, που δίνει η Ουάσιγκτον στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και στον διάλογο με θρησκευτικούς ηγέτες διεθνούς κύρους.Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα πραγματοποιήσει περιοδεία στην Τουρκία, το Ιράκ και το Ισραήλ. Το ταξίδι του έχει ως στόχο να υπογραμμίσει τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων.Κατά τη διαμονή του στην Τουρκία, ο κ. Ρίγκα θα έχει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, με σκοπό τη εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την προώθηση συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η αναθέρμανση των αμερικανοτουρκικών δεσμών αποτελεί για την Ουάσιγκτον μια σταθερή επιδίωξη, ιδίως σε ζητήματα άμυνας, ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής πολιτικής.Οι εορτασμοί για τα 1700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το 325 μ.Χ., αποτελούν ένα σημαντικό οικουμενικό γεγονός για τον χριστιανικό κόσμο. Η παρουσία υψηλόβαθμης αμερικανικής αντιπροσωπείας αναμένεται να προσδώσει επιπλέον βαρύτητα στις εκδηλώσεις, υπογραμμίζοντας τον διαχρονικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεσμού με διεθνή ακτινοβολία.Σύντομη αναφορά στο ταξίδι που πρόκειται να πραγματοποιήσει, από την Πέμπτη 27/11/2025, στην Τουρκία και στον Λίβανο, με κύρια στιγμή τον εορτασμό των χιλίων επτακοσίων ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έκανεΟ πάπας απευθυνόμενος στο πλήθος πιστών που συνέρρευσε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, είπε:«Πλησιάζει, πλέον, το αποστολικό ταξίδι που θα πραγματοποιήσω στην Τουρκία και στον Λίβανο. Στην Τουρκία θα τιμήσουμε την επέτειο των χιλίων επτακοσίων χρόνων από τη Σύνοδο της Νίκαιας. Για τον λόγο αυτό, σήμερα, δημοσιεύεται η Αποστολική Επιστολή In Unitate Fidei (Εν τη Ενότητι της Πίστεως, σ.σ.) η οποία τιμά το ιστορικό αυτό γεγονός. Τώρα, απευθυνόμαστε στην Παρθένο Μαρία, αναθέτοντας στη μητρική της διαμεσολάβηση όλες αυτές τις προθέσεις και την προσευχή μας για την ειρήνη».Με την Αποστολική του Επιστολή In Unitate Fidei, ο ποντίφικας ενθαρρύνει τους χριστιανούς να παραμείνουν ενωμένοι με σημείο αναφοράς την πίστη τους και την αλήθεια οι οποίες ενώνουν, εδώ και αιώνες, όλους τους πιστούς. Καλεί τους χριστιανούς, παράλληλα, να διαδώσουν τον λόγο του Ιησού και να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ακόμη βαθύτερα το μήνυμά του.«Στην ενότητα της πίστης, η οποία κηρύχθηκε από τις απαρχές της Εκκλησίας, οι χριστιανοί καλούνται να πορευθούν με ομόνοια, διαφυλάττοντας και διαδίδοντας, με αγάπη και χαρά, το μήνυμα του Ιησού Χριστού», γράφει ο πάπας Λέων.Προσθέτει, δε, ότι το δώρο το οποίο έλαβαν οι χριστιανοί είναι ο Υιός του Θεού, που ήλθε στη γη για τη σωτηρία μας, «και στον οποίο διακήρυξαν ότι πιστεύουν οι επίσκοποι που πήραν μέρος στην Σύνοδο της Νίκαιας, το 325 μετά Χριστόν».Ο πάπας Πρέβοστ, τέλος, υπογραμμίζει στην Επιστολή που υπέγραψε ότι η πίστη στον Ιησού Χριστό, υιό του Θεού, η οποία διακηρύχθηκε στη Νίκαια και που προφέρεται μέχρι σήμερα στη λειτουργία, με το Σύμβολο της Πίστεως (Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως) «ενώνει όλους τους χριστιανούς και προσφέρει ελπίδα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, εν μέσω πολλών ανησυχιών και φόβων, απειλών πολέμων και βίας, σοβαρών αδικιών και ελλείψεων ισορροπίας, φυσικών καταστροφών, πείνας και εξαθλίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων».σε Τουρκία και Λίβανο, με ενδιάμεση στάση στη Νίκαια, όπου θα συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις. Μιλώντας πρόσφατα από το Castel Gandolfo, ο Ποντίφικας τόνισε πως μεταφέρει «ένα μήνυμα ειρήνης και ελπίδας», υπογραμμίζοντας ότι η επέτειος προσφέρει μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών.

Ο Πάπας υπενθύμισε τις συναντήσεις και τη στενή συνεργασία του με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, χαρακτηρίζοντας την επικείμενη κοινή παρουσία τους στη Νίκαια «εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση της ενότητας των χριστιανών». Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε στη δημοσιότητα την Αποστολική Επιστολή In unitate fidei, αφιερωμένη στη θεολογική και ιστορική σημασία της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και την επίκαιρη ανάγκη για μαρτυρία κοινής πίστης.



Στο ευρύτερο πνεύμα των επετειακών εκδηλώσεων, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τις επιθέσεις στο Λίβανο και κάλεσε για εγκατάλειψη της λογικής των όπλων, επιμένοντας στον διάλογο και τη δικαιοσύνη ως μόνη βιώσιμη οδό. Από το μήνυμά του προκύπτει πως η έννοια της ενότητας δεν αφορά μόνο τις Εκκλησίες, αλλά και τις κοινωνίες που δοκιμάζονται από πολέμους και εντάσεις.



Ιστορική επέτειος με σύγχρονη σημασία Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το 325 μ.Χ., αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για τη διαμόρφωση της χριστιανικής διδασκαλίας και της εκκλησιαστικής ενότητας. Η συμπλήρωση 1700 ετών συνιστά γεγονός παγκόσμιας εκκλησιαστικής εμβέλειας, το οποίο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει προετοιμάσει εδώ και χρόνια, προωθώντας τον θεολογικό διάλογο και τις διαχριστιανικές προσεγγίσεις.



Καθώς η Κωνσταντινούπολη και η Νίκαια ετοιμάζονται να υποδεχθούν εκκλησιαστικούς ηγέτες, ξένες αντιπροσωπείες και θεολόγους από όλο τον κόσμο, οι συναντήσεις του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Μάικλ Ρήγα και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ αναμένεται να λειτουργήσουν ως κομβικές στιγμές των εορτασμών.



Η ταυτόχρονη παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων από τις ΗΠΑ και το Βατικανό ενισχύει το διεθνές ενδιαφέρον και προσδίδει στις εκδηλώσεις διπλωματικά χαρακτηριστικά, καθώς οι δύο επισκέψεις αναμένεται να διασταυρωθούν με την ατζέντα των περιφερειακών εξελίξεων, από την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή έως τις προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων. Η διπλή αυτή διεθνής παρουσία καταδεικνύει πως η ιστορική επέτειος αποκτά και σύγχρονη γεωπολιτική διάσταση, ανοίγοντας χώρο για διάλογο, συνεργασία και ενδεχομένως νέες πρωτοβουλίες για την ειρήνη και τη θρησκευτική ελευθερία.



Ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ Μετά πλείστης χαρᾶς ἀνακοινοῦται, ὅτι ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τῇ καί Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Α. Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης Λέων ΙΔ’, ἐπισκεπτόμενος ἐπισήμως τήν Ἐκκλησίαν ΚΠόλεως καί τήν Α.Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, θά ἀφιχθῇ εἰς Φανάριον μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό προσεχές Σάββατον, 29ην Νοεμβρίου, καί περί ὥραν 3:30 μ.μ..



Ἐκ τῆς εἰσόδου τῶν Πατριαρχείων ὁ Πάπας μετά τοῦ Πατριάρχου θά κατευθυνθοῦν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔνθα θά τελεσθῇ Δοξολογία, παρουσίᾳ τῆς Α.Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β’, τῆς Ἱεραρχίας τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί ΚΠόλεως, τῶν ἐνταῦθα Διπλωματικῶν Ἀρχῶν καί ἄλλων ἐπισήμων.



Μετά τήν Δοξολογίαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, θά ἐπακολουθήσουν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἡ ὑπογραφή τῆς Κοινῆς Δηλώσεως ὑπό τῶν δύο Προκαθημένων καί ἐν συνεχείᾳ ἡ παρουσίασις τῶν Ἱεραρχῶν ἑκατέρωθεν, ὡς καί τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Παπικῆς Συνοδείας, καί ἡ κατ’ ἰδίαν συνάντησις τοῦ Πάπα καί τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ.



Κατόπιν τούτων, τελεσθήσεται Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατούσης τῆς Α.Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, τήν δέ ἐπομένην, Κυριακήν, 30ήν ἰδίου, ἡ καθιερωμένη Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία, προεξαρχούσης τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α.Θ. Μακαριότητος.



Κατ’ αὐτήν θά παραστῇ ἡ Α. Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐκπρόσωπος, ὡς κατ’ ἔτος, τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, αἱ ἐνταῦθα Διπλωματικαί Ἀρχαί καί ἄλλοι ἐπίσημοι.



Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θά ἀνταλλαγοῦν ἐπίσημοι λόγοι μεταξύ τοῦ Πάπα καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί θά ἐπακολουθήσῃ ἡ εὐλογία τοῦ πληρώματος ὑπ’ Αὐτῶν ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἶκου.



Ἔναρξις Ὄρθρου ὥρα 7:30 π.μ.



Κατά τήν Δοξολογίαν καί τήν Θείαν Λειτουργίαν ἡ εἴσοδος εἰς τό Φανάριον θά γίνεται κατόπιν ἐπιδείξεως τῆς εἰδικῆς διά τάς ἡμέρας ταύτας προσκλήσεως.



Ποιοι έχουν προσκληθεί στη Νίκαια Με αφορμή τις εκδηλώσεις της Νίκαιας για τον εορτασμό των 1700 χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ απηύθυναν ένα μήνυμα ενότητας προς όλους τους Χριστιανούς.



Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσκληση για να παραβρεθούν στη Νίκαια στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2025 έχουν λάβει εκπρόσωποι Χριστιανικών Εκκλησιών.



Σχετική επιστολή έστειλαν ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ενότητα των Χριστιανών εκ μέρους της Αγίας Έδρας και ο Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την οποία «εκ μέρους του Αγιωτάτου και του Παναγιωτάτου καλούνται να συμμετάσχουν στην συνάντηση τιμής για την επέτειο συμπλήρωσης 1700 χρόνων από την σύγκληση της 1ης Οικουμενικής Συνόδου».



Οι προσκεκλημένοι ενημερώνονται ότι στη Νίκαια θα τελεστεί δέηση το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου και στις 29 Νοεμβρίου το πρωί, ειδική συνάντηση κεκλεισμένων θυρών, στην Κωνσταντινούπολη.



Πρόσκληση έχουν λάβει πέντε κορυφαίοι οργανισμοί, που εκπροσωπούν Χριστιανικές Εκκλησίες, ομολογίες και κοινότητες σε όλο τον κόσμο.



Συγκεκριμένα,



Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο εδρεύει στη Γενεύη και απαρτίζεται από 340 Εκκλησίες, ομολογίες και κοινότητες - Ορθόδοξοι, Αγγλικανοί, Λουθηρανοί, Πεντηκοστιανοί, Παλαιοκαθολικοί και Προχαλκηδόνιοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 550 εκατομμύρια χριστιανούς, μεταξύ άλλων. Το Συμβούλιο ιδρύθηκε αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948 και μεταξύ των ιδρυτικών του μελών είναι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κορυφαία στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν διατελέσει πρόεδροι του Συμβουλίου, ανάμεσά τους και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος.



Τη Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, που εδρεύει σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Ιδρύθηκε το 1959, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με σκοπό την προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ των Εκκλησιών της Ευρώπης. Συμμετέχουν 125 Εκκλησίες της Ευρώπης ενώ προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Νικήτας.



Την αγγλικανική κοινότητα, που εδρεύει στο Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 1867 και εκπροσωπεί όλες τις αυτοκέφαλες και τοπικές Αγγλικανικές Εκκλησίες ανά τον κόσμο και απαρτίζονται από 110 εκατομμύρια πιστούς. Επικεφαλής είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι.



Τις Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, γνωστές ως προχαλκηδόνιες, οι οποίες εκπροσωπούν 60 εκατομμύρια Χριστιανούς. Συμμετέχουν η Εκκλησία της Αιθιοπίας, οι Κόπτες της Αιγύπτου, της Ερυθραίας, του Μαλαμπάρ της Ινδίας, η Συριακή Εκκλησία της Αντιόχειας και οι Εκκλησίες των Αρμενίων.



Την Ένωση των Παλαιοκαθολικών Εκκλησιών, που ιδρύθηκε το 1889. Τα μέλη της διαφωνούν με το ζήτημα του Αλάθητου του Πάπα και πρόκειται για την γνωστή ως Ένωση της Ουτρέχτης, που απαρτίζεται από τις Εκκλησίες της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Αυστρίας, της Τσεχίας και της Κροατίας.