Παράλυτη για πάντα 57χρονη μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της στη Βρετανία – Της έσπασε το λαιμό όταν του είπε ότι θα τον άφηνε

Ήταν κακοποιητικός στη σχέση

Η Μπέρτζες είχε γνωριστεί με τον Ίσομ το 2017, λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της.Αρχικά η σχέση τους ήταν γεμάτη αγάπη και πάθος, αλλά σταδιακά ο ΊσομΦέτος τον Φεβρουάριο η Μπέρτζες αποφάσισε ότι δεν πάει άλλο και του είπε ότι η σχέση αυτή πρέπει να τελειώσει. Ο Ίσομ εξερράγη, την άρπαξε από το κεφάλι και το πίεσε με τα δύο χέρια προς τα κάτω. «Ένιωσα τον λαιμό μου να σπάει», είπε στο δικαστήριο η Μπέρτζες για τις τραγικές στιγμές που έζησε.Προσπάθησε να ουρλιάξει αλλά η φωνή της δεν έβγαινε, αυτός όμως συνέχει να της πιέζει το κεφάλι.Η Μπέρτζες είπε ότι ο Ίσομ δεν ήθελε να πιστέψει ότι η 56χρονη ήταν τραυματισμένη. Η δικαιολογία του στους διασώστες ήταν όκαι χτύπησε άσχημα· στην αστυνομία είπε ότι πάλευαν για πλάκα και ότι «κάτι δεν πήγε καλά».Ο Ίσομ είναι αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη. Η ποινή θα ανακοινωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.