Επέστρεψαν στη Γη τρεις Κινέζοι αστροναύτες λόγω ζημιάς στην αποστολή τους από διαστημικά συντρίμμια
Άλλοι τρεις Κινέζοι αστροναύτες παραμένουν στον σταθμό Tiangong χωρίς διαθέσιμο σκάφος επιστροφής, σε περίπτωση ανάγκης, καθώς αυτό που είχαν, χρησιμοποιήθηκε για να γυρίσουν οι συνάδελφοί τους στη Γη

Η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένου Διαστήματος επιβεβαίωσε ότι το τριμελές πλήρωμα του Shenzhou-21 παραμένει χωρίς διαθέσιμο σκάφος επιστροφής, ενώ το κατεστραμμένο Shenzhou-20 πρέπει να επισκευαστεί ή να απομακρυνθεί από τον σταθμό Tiangong.

Την Παρασκευή, τρεις Κινέζοι αστροναύτες επέστρεψαν στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-21, έπειτα από παραμονή άνω της μίας εβδομάδας στον διαστημικό σταθμό Tiangong, καθώς ζημιά από διαστημικά συντρίμμια καθιστούσε το αρχικό τους σκάφος, το Shenzhou-20, μη ασφαλές για πτήση. Η διαδικασία αποτέλεσε την πρώτη εφαρμογή εναλλακτικού πρωτοκόλλου επιστροφής στην ιστορία του κινεζικού διαστημικού προγράμματος.



Το πλήρωμα του Shenzhou-20, αποτελούμενο από τους Τσεν Ντονγκ, Τσεν Τζονγκρούι και Γουάνγκ Τζιέ, επέστρεψε στη Γη με το σκάφος Shenzhou-21, αφού η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένου Διαστήματος (CMSA) διαπίστωσε ότι ρωγμή σε παράθυρο του Shenzhou-20 είχε καταστήσει το διαστημόπλοιο μη αξιόπλοο. Το σκάφος εγκαταλείφθηκε στον σταθμό Tiangong, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος κατά την επιστροφή.

Ο Tiangong, η μόνιμα επανδρωμένη διαστημική βάση της Κίνας, είχε υποδεχθεί μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα το νέο πλήρωμα της αποστολής Shenzhou-21, το οποίο είχε προγραμματιστεί να παραμείνει εκεί επί έξι μήνες. Ωστόσο, μετά την αναγκαστική χρήση του Shenzhou-21 ως οχήματος έκτακτης επιστροφής, οι τρεις αστροναύτες που βρίσκονται τώρα στον σταθμό δεν διαθέτουν επιχειρησιακό διαστημόπλοιο σε περίπτωση ανάγκης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Γου Φέι, 32 ετών, η νεότερη Κινέζα αστροναύτης που έχει ταξιδέψει στο διάστημα. Η ευαλωτότητα αυτής της κατάστασης δεν έχει σχολιαστεί από την κινεζική διαστημική αρχή ή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία την Παρασκευή επικεντρώθηκαν στην κάλυψη της επιστροφής του Shenzhou-21. Πάντως, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η Κίνα φαίνεται να έχει ορίσει την 25η Νοεμβρίου ως ημερομηνία εκτόξευσης ενός μη επανδρωμένου διαστημόπλοιου που θα αντικαταστήσει το κατεστραμμένο Shenzhou-20



Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, η αποστολή των τριών αστροναυτών «σηματοδότησε την πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή εναλλακτικής διαδικασίας επιστροφής στην ιστορία του κινεζικού προγράμματος διαστημικού σταθμού» και κατέρριψε το ρεκόρ παραμονής Κινέζων αστροναυτών σε τροχιά.

Η CMSA βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με το ζήτημα της διαχείρισης του κατεστραμμένου Shenzhou-20, το οποίο πρέπει να επισκευαστεί στον χώρο του σταθμού ή να απομακρυνθεί. Ο ελεύθερος χώρος πρόσδεσης είναι αναγκαίος για τη συνέχιση των μελλοντικών αποστολών, καθώς κάθε νέα ομάδα αστροναυτών απαιτεί διαθέσιμο σημείο σύνδεσης. Ο Ρώσος ειδικός Ίγκορ Μαρίνιν εκτίμησε ότι, εφόσον η ζημιά είναι εκτεταμένη, το σκάφος θα μπορούσε να αποσυνδεθεί από τον Tiangong και να οδηγηθεί σε ελεγχόμενη επανείσοδο πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Την Παρασκευή, η CMSA ανακοίνωσε ότι το διαστημόπλοιο Shenzhou-22 θα εκτοξευθεί «σε κατάλληλη χρονική στιγμή». Η επίσπευση της εκτόξευσης, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του επόμενου έτους, φαίνεται να επηρεάζεται και από το μακροβιότερο επανδρωμένο διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας, το Soyuz, στο οποίο βασίζεται ο σχεδιασμός των κινεζικών σκαφών Shenzhou.

Σε αντίστοιχο περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2022, μικρομετεωροειδές είχε πλήξει το σύστημα θερμικού ελέγχου του Soyuz MS-22 ενώ αυτό ήταν προσδεδεμένο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αναγκάζοντας τη ρωσική υπηρεσία να αποστείλει το Soyuz MS-23 για την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Ο Μαρίνιν σημείωσε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι ενδεχομένως να έχουν μελετήσει τα «μη τυπικά σενάρια» που αντιμετώπισαν τα ρωσικά πληρώματα, ώστε να διαχειριστούν τις συνέπειες του πλήγματος στο Shenzhou-20.


