Επέστρεψαν στη Γη τρεις Κινέζοι αστροναύτες λόγω ζημιάς στην αποστολή τους από διαστημικά συντρίμμια

Η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένου Διαστήματος επιβεβαίωσε ότι το τριμελές πλήρωμα του Shenzhou-21
παραμένει χωρίς διαθέσιμο σκάφος επιστροφής, ενώ το κατεστραμμένο Shenzhou-20
πρέπει να επισκευαστεί ή να απομακρυνθεί από τον σταθμό Tiangong.
Την Παρασκευή, τρεις Κινέζοι
αστροναύτες επέστρεψαν στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-21
, έπειτα από παραμονή άνω της μίας εβδομάδας στον διαστημικό σταθμό Tiangong
, καθώς ζημιά από διαστημικά συντρίμμια καθιστούσε το αρχικό τους σκάφος, το Shenzhou-20, μη ασφαλές για πτήση. Η διαδικασία αποτέλεσε την πρώτη εφαρμογή εναλλακτικού πρωτοκόλλου επιστροφής στην ιστορία του κινεζικού διαστημικού προγράμματος.
Το πλήρωμα του Shenzhou-20, αποτελούμενο από τους Τσεν Ντονγκ, Τσεν Τζονγκρούι
και Γουάνγκ Τζιέ,
επέστρεψε στη Γη με το σκάφος Shenzhou-21, αφού η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένου Διαστήματος (CMSA)
διαπίστωσε ότι ρωγμή σε παράθυρο του Shenzhou-20 είχε καταστήσει το διαστημόπλοιο μη αξιόπλοο. Το σκάφος εγκαταλείφθηκε στον σταθμό Tiangong
, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος κατά την επιστροφή.
Ο Tiangong, η μόνιμα επανδρωμένη διαστημική βάση
της Κίνας, είχε υποδεχθεί μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα το νέο πλήρωμα της αποστολής Shenzhou-21, το οποίο είχε προγραμματιστεί να παραμείνει εκεί επί έξι μήνες. Ωστόσο, μετά την αναγκαστική χρήση του Shenzhou-21 ως οχήματος έκτακτης επιστροφής, οι τρεις αστροναύτες που βρίσκονται τώρα στον σταθμό δεν διαθέτουν επιχειρησιακό διαστημόπλοιο σε περίπτωση ανάγκης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Γου Φέι, 32 ετών,
η νεότερη Κινέζα αστροναύτης που έχει ταξιδέψει στο διάστημα. Η ευαλωτότητα αυτής της κατάστασης δεν έχει σχολιαστεί από την κινεζική διαστημική αρχή ή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία την Παρασκευή επικεντρώθηκαν στην κάλυψη της επιστροφής του Shenzhou-21. Πάντως, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η Κίνα φαίνεται να έχει ορίσει την 25η Νοεμβρίου ως ημερομηνία εκτόξευσης ενός μη επανδρωμένου διαστημόπλοιου που θα αντικαταστήσει το κατεστραμμένο Shenzhou-20
Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, η αποστολή των τριών αστροναυτών «σηματοδότησε την πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή εναλλακτικής διαδικασίας επιστροφής στην ιστορία του κινεζικού προγράμματος διαστημικού σταθμού» και κατέρριψε το ρεκόρ παραμονής Κινέζων αστροναυτών σε τροχιά.
Η CMSA βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με το ζήτημα της διαχείρισης του κατεστραμμένου Shenzhou-20, το οποίο πρέπει να επισκευαστεί στον χώρο του σταθμού ή να απομακρυνθεί. Ο ελεύθερος χώρος πρόσδεσης είναι αναγκαίος για τη συνέχιση των μελλοντικών αποστολών, καθώς κάθε νέα ομάδα αστροναυτών απαιτεί διαθέσιμο σημείο σύνδεσης. Ο Ρώσος ειδικός Ίγκορ Μαρίνιν
εκτίμησε ότι, εφόσον η ζημιά είναι εκτεταμένη, το σκάφος θα μπορούσε να αποσυνδεθεί από τον Tiangong και να οδηγηθεί σε ελεγχόμενη επανείσοδο πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό
.
Την Παρασκευή, η CMSA ανακοίνωσε ότι το διαστημόπλοιο Shenzhou-22
θα εκτοξευθεί «σε κατάλληλη χρονική στιγμή». Η επίσπευση της εκτόξευσης, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του επόμενου έτους, φαίνεται να επηρεάζεται και από το μακροβιότερο επανδρωμένο διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας, το Soyuz, στο οποίο βασίζεται ο σχεδιασμός των κινεζικών σκαφών Shenzhou.
Σε αντίστοιχο περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2022, μικρομετεωροειδές είχε πλήξει το σύστημα θερμικού ελέγχου του Soyuz MS-22 ενώ αυτό ήταν προσδεδεμένο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αναγκάζοντας τη ρωσική υπηρεσία να αποστείλει το Soyuz MS-23 για την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Ο Μαρίνιν σημείωσε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι ενδεχομένως να έχουν μελετήσει τα «μη τυπικά σενάρια» που αντιμετώπισαν τα ρωσικά πληρώματα, ώστε να διαχειριστούν τις συνέπειες του πλήγματος στο Shenzhou-20.
