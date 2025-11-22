Επέστρεψαν στη Γη τρεις Κινέζοι αστροναύτες λόγω ζημιάς στην αποστολή τους από διαστημικά συντρίμμια

Άλλοι τρεις Κινέζοι αστροναύτες παραμένουν στον σταθμό Tiangong χωρίς διαθέσιμο σκάφος επιστροφής, σε περίπτωση ανάγκης, καθώς αυτό που είχαν, χρησιμοποιήθηκε για να γυρίσουν οι συνάδελφοί τους στη Γη