Βιετνάμ: Τουλάχιστον 55 νεκροί από την Κυριακή εξαιτίας βροχοπτώσεων και πλημμυρών

Το νότιο και κεντρικό τμήμα της ασιατικής χώρας πλήττονται από αδιάκοπες βροχοπτώσεις από τα τέλη Οκτωβρίου - Την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Οκτωβρίου, οι φυσικές καταστροφές άφησαν πίσω τους 279 νεκρούς ή αγνοούμενους στο Βιετνάμ