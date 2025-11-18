Νέα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία με πυραύλους ATACMS
Νέα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία με πυραύλους ATACMS

Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί», αναφέρει το Κίεβο

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS, χαρακτηρίζοντας τη χρήση αυτού του οπλικού συστήματος «σημαντική εξέλιξη».

Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί», τόνισε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

